中銀理財：今年首8月新開立家庭子女賬戶增1.7倍　FamilyMAX助部署

中銀香港表示，就18至45歲的年輕百萬富翁客戶進行理財規劃調研，以了解他們就家庭理財及投資的習慣，以及對子女未來的規劃等。
調查發現，在已為人父母的受訪家庭客戶中，9成表示最注重子女健康；約8成的客戶會於子女 3歲時為其購買保險，平均為每名子女投保1.8份保險，當中個人危疾及住院保障較受歡 迎。此外，客戶亦十分重視子女的未來發展，平均會將每月2成收入撥作子女未來儲備， 除預留資金作子女升學用途，近7成表示會預留資金為子女置業。在財富增值方面，9成半的受訪家庭客戶表示會傾向透過股票投資。
首8月新開立家庭子女賬戶增1.7倍
中銀香港個人金融及財富管理部副總經理(本地客層)溫晞文表示，中銀理財 客戶漸趨年輕化，現時18至45歲的年輕百萬富翁客戶，佔中銀理財整體客盤大約3成，當中不少為家庭客戶。今年首8個月，家庭客群新開立的家庭子女賬戶按年上升1.7倍。客戶對全方位的家庭理財服務及配套有一定需求，有見及此，特別推出全新中銀理財FamilyMAX家庭理財規劃方案，圍繞家庭保障需求、家庭財富增值及子女理財三方面，協助家庭客戶規劃財富及未來。
中銀香港指，中銀理財FamilyMAX家庭理財規劃方案包括不同的產品和服務，在「健康守護」方面，本行明白家庭客戶關注子女的健康及保障，特別配合客戶子女在不同階段的需要，提供包括壽險、醫療及傳承保障等多方面的保障方案。
抽獎最高獲高達港幣2350元獎賞
中銀香港指，由即日起，「中銀理財」客戶可享多項FamilyMAX獎賞獲高達港幣2,350元獎賞，更 可參加大抽獎，有機會贏取Nintendo Switch (OLED款式) (「Switch」)乙部，名額共10名。