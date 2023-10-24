中銀理財：今年首8月新開立家庭子女賬戶增1.7倍　FamilyMAX助部署

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文指，中銀理財特別推出全新FamilyMAX家庭理財規劃方案，圍繞家庭保障需求、家庭財富增值及子女理財三方面，協助家庭客戶規劃財富及未來。

中銀香港表示，就18至45歲的年輕百萬富翁客戶進行理財規劃調研，以了解他們就家庭理財及投資的習慣，以及對子女未來的規劃等。

調查發現，在已為人父母的受訪家庭客戶中，9成表示最注重子女健康；約8成的客戶會於子女 3歲時為其購買保險，平均為每名子女投保1.8份保險，當中個人危疾及住院保障較受歡 迎。此外，客戶亦十分重視子女的未來發展，平均會將每月2成收入撥作子女未來儲備， 除預留資金作子女升學用途，近7成表示會預留資金為子女置業。在財富增值方面，9成半的受訪家庭客戶表示會傾向透過股票投資。