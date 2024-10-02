中銀私銀：首8月客戶總數錄雙位數增長

中國銀行大廈內呈獻《綻放大唐》唐朝生活展覽。孫煜先生(後排中)、紀文鳳(後排右三)、霍啟剛(後排左三)、吳志華(後排右二)、中銀香港副總裁陳文(後排左二)、甘宇文(後排右一)，以及香港天籟敦煌樂團董事及藝術總監甘聖希(後排左一)與一眾樂手合照留念。

適逢今年國慶75周年，中銀香港(2388)私人銀行與香港天籟敦煌樂團合作，在屬一級歷史建築的中國銀行大廈內呈獻《綻放大唐》唐朝生活展覽。中銀香港私人銀行董事總經理甘宇文表示，高資產淨值人士對財富管理及傳承的需求日益增長，中銀香港私人銀行把握業務機遇，今年首8個月，私人銀行客戶總數按年錄雙位數增長，其中內地及東南亞客戶已佔整體客戶近三成。

推動內地及東南亞家辦落戶香港

甘宇文又指，為支持及配合特府發展家族辦公室的重點政策方向，中銀香港私人銀行聯同本行各專業單位成立家辦項目工作小組，從客戶拓展、產品及服務開發、基礎能力建設三大層面，全力支持及拓展家辦業務，加強拓展內地及東南亞市場，推動更多具潛力之家族辦公室客戶落戶香港，至今已成功吸引多個香港、內地、東南亞家族開立私人銀行帳戶。