中銀私銀：首8月客戶總數錄雙位數增長

適逢今年國慶75周年，中銀香港(2388)私人銀行與香港天籟敦煌樂團合作，在屬一級歷史建築的中國銀行大廈內呈獻《綻放大唐》唐朝生活展覽。中銀香港私人銀行董事總經理甘宇文表示，高資產淨值人士對財富管理及傳承的需求日益增長，中銀香港私人銀行把握業務機遇，今年首8個月，私人銀行客戶總數按年錄雙位數增長，其中內地及東南亞客戶已佔整體客戶近三成。
推動內地及東南亞家辦落戶香港
甘宇文又指，為支持及配合特府發展家族辦公室的重點政策方向，中銀香港私人銀行聯同本行各專業單位成立家辦項目工作小組，從客戶拓展、產品及服務開發、基礎能力建設三大層面，全力支持及拓展家辦業務，加強拓展內地及東南亞市場，推動更多具潛力之家族辦公室客戶落戶香港，至今已成功吸引多個香港、內地、東南亞家族開立私人銀行帳戶。
中國銀行大廈內辦《綻放大唐》展覽
另外，中銀香港副董事長兼總裁孫煜、香港天籟敦煌樂團創辦人紀文鳳、人大代表及立法會議員霍啟剛及香港故宮文化博物館館長吳志華出席《綻放大唐》開幕典禮，並擔任主禮嘉賓。甘宇文稱，推動中華文化的傳承與發展，此亦與中銀香港私人銀行持續通過度身訂造的財富管理方案，滿足高資產淨值客戶在財富增值及傳承方面需求的理念不謀而合。