中銀航空租賃再購40架波音737 MAX飛機 憧憬受惠復常升逾4%

中銀航空租賃（2588）公布，公司與波音公司訂立協議，向波音購買40架波音737 MAX 8飛機，擬於2027年及2028年間交付。連同這次40架飛機，中銀航空租賃共向波音訂購80架波音737 MAX 8飛機，交付時間為2023至2028年。截至今年9月，中銀航空租賃擁有、管理或已訂購612架飛機。

中銀航空租賃今早造好，最多升4.7%，高見65.95元，最新升幅為3.7%，報65.3元，成交1,660萬元。有券商看好公司表現。瑞銀本月中發表研究報告預期，上調目標人酚至78元，由於中銀航空租賃具防禦性的商業模式，在明年宏觀經濟可能放緩的情況下，表現將勝同業；又估計公司的飛機租賃滲透率或將保持高企，支持其租賃租金收入。

券商看好 瑞銀評目標價78元

該行相信，中銀航空租賃是一間具高度競爭力的飛機租賃商，因為其持有的機隊最為年輕及現代化，平均剩餘租賃期最長，且債券成本低於行業平均水平。預期在俄羅斯相關的憂慮緩解下，可能推動公司股份獲得重評。

滙控亦給予中銀航空租賃「買入」評級，目標價74元，料其為受惠營商復常及價值復甦的潛力股份之一。

評級機構惠譽早前表示，內地近期放寬跨境旅行限制的舉措，及先前亞太多國取消旅行限制有利於亞太區跨境航班的復甦，而在該地區業務敞口比例較高的中國及亞太飛機租賃公司或可從中受惠。

惠譽估計，中國的境內和國際航空客運量將持續波動，至少在2023年底前仍將遠低於疫情前水平，取決於放寬防控措施的持續性，及內地經濟均面臨較大挑戰。惠譽預計，多數中資租賃公司的融資和流動性狀況將繼續獲益於股東支持，這有助緩解其影響，並相信隨著中國的航空運輸逐步復甦，境內飛機租賃業務的資產質量指標和業務增速亦將逐步改善。