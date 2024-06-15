中銀調查：近八成受訪企業已於大灣區開展跨境業務｜銀行動態

中銀香港早前以問卷調查訪問參與「服務企業 贏在灣區」跨境金融主題論壇的企業，日前公布《大灣區企業營商需求》調查結果。受訪企業普遍認為大灣區市場發展空間廣闊，當中近八成受訪企業已於大灣區內地城市開展業務，其中近六成已有5年或以上的跨境營商經驗，而企業選擇拓展業務的首三位內地城市分別是深圳、廣州及江門。

中銀香港舉辦「服務企業 贏在灣區」跨境金融主題論壇，與香港出口信用保險局、香港生產力促進局及近百家企業就大灣區市場發展趨勢及科創前景深入交流。