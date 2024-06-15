中銀調查：近八成受訪企業已於大灣區開展跨境業務｜銀行動態

中銀香港早前以問卷調查訪問參與「服務企業 贏在灣區」跨境金融主題論壇的企業，日前公布《大灣區企業營商需求》調查結果。受訪企業普遍認為大灣區市場發展空間廣闊，當中近八成受訪企業已於大灣區內地城市開展業務，其中近六成已有5年或以上的跨境營商經驗，而企業選擇拓展業務的首三位內地城市分別是深圳、廣州及江門。
中銀香港舉辦「服務企業 贏在灣區」跨境金融主題論壇，與香港出口信用保險局、香港生產力促進局及近百家企業就大灣區市場發展趨勢及科創前景深入交流。
66%受訪企業：需一站式跨境金融服務方案
中銀香港指，66%受訪企業表示需要一站式跨境金融服務方案，其中尤重視跨境資金管理，包括匯率及利率的風險管理、人民幣跨境結算等服務。此外，受訪企業普遍認為大灣區市場發展空間廣闊，可為業務帶來新的增長點。吸引企業進駐大灣區內地 城市的因素還包括營運成本較低，有利於公司資源優化，加上產業配套完善，助力提升創新轉化能力。
中銀香港副總裁王化斌在論壇上致辭時表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布五年來，跨境合作持續深化，科創資源加速聚集，推進高質量的互聯互通和產業升級，企業不僅可以向區域內延伸產業鏈、供應鏈，還能進一步拓展廣闊的內地和國際市場。
香港出口信用保險局總監趙民忠表示，在世界經濟及營商環境變化的影響下，過去幾年香港企業生產佈局和出口模式亦發生了不少變化，企業需要重新定位，尋找新的發展商機。香港生產力促進局新型工業化部總經理單銘賢表示，香港的國際化特色將在「引進來、走出去」方面發揮「超級增值人」作用，與大灣區內地市場優勢互補，共同推動產業創新及升級轉型，成為國家發展新質生產力的重要窗口。