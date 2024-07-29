中銀集團保險：截至今年5月底旅遊保交易筆數升逾三成半

中銀香港與中銀集團保險共同宣布，將優化旗下全年旅遊保「環宇智選旅遊保障計劃」，包括提升受保人年齡、增加不同項目的保障金額，以及新增受保項目。
中銀香港旅遊保交易筆數上升
中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興表示，市民旅遊意欲不斷高漲，截至今年5月底，該行環宇智選旅遊保障計劃（單次旅程及全年計劃）交易筆數按年上升超過三成半。
中銀集團保險銀行拓展部總經理何應文表示，近年香港市民外遊及北上數字屢屢攀升，出遊模式轉變令客戶對全年旅遊保障的需求大幅增加。截至5月底，客戶經中銀香港線上渠道投保環宇智選旅遊保障計劃（全年計劃）的保費金額已超越 2019 年高峰期，錄得近八成半增長，反映現時客戶對全年旅遊保險的龐大需求及對本產品的信心。
該行指，優化版「環宇智選旅遊保障計劃」提升受保人年齡至100歲（適用於單次旅程計劃）；針對選擇自駕遊的旅客，計劃的外地租車自負額保障額由港幣5,000元提升至港幣8,000元（每一事故）。此外，為滿足不同類型客戶的出遊需要，計劃亦新增不同保障項目，包括因旅程延誤的寵物照顧保障，賠償額高達港幣1,500元；以飛行里數換取的機票行程因指定原因取消或縮短，亦可獲賠償手續費或現金津貼等。