中銀首日人均買20手 銀債認購金額或創新高

保底息高達4厘、第7批銀色債券昨日開始發售。多間銀行首日認購踴躍，有投資者斥200萬元認購，分析料最終每人可獲分派15至20手，將錄超額認購。

中銀香港(2388)個人數字金融產品部副總經理周國昌指，該行認購人數創首日新高，經手機銀行認購更大升逾五成，每人平均認購手數逾20手。他指，因保證息率至少4厘，加上發行規模可增至450億元，料今年整體認購人數及金額均有機會創新高，料每人可分派15至20手。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副主管尹可豐指，該行首日認購金額及人數與去年相若。每人平均認購約30手，最高認購額達200萬元，透過網上渠道認購佔比約七成。他指，在加息環境下，相信長者投資銀債時，會特別考慮未來息口走勢，而銀債年息比定期存款年息高，所以對一般投資者而言仍具一定吸引力。

保底息增至4厘 較定存年息吸引

滙豐發言人指，該行首日認購宗數創新高，透過流動理財認購比率續升。招商永隆銀行及中信銀行(國際)均指，首日平均每名客戶認購額約25萬元，並錄多宗金額達100萬元或以上申請。信銀個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡指，由於息率調高至4厘，為歷來最高，較港元定期年息高，相信對尋求穩定收入的投資者具吸引力，預計今批銀債將錄超額認購。