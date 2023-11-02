中銀香港孫煜：將AI融入銀行服務 助提高準確性

中銀香港副董事長兼總裁孫煜指，金融科技應用的目標在於適當地利用最新金融科技力量，改變為客戶提供服務的方式。

中銀香港(2388)副董事長兼總裁孫煜出席香港金融科技周2023時表示，該行對金融科技應用的目標在於適當地利用最新金融科技力量，改變為客戶提供服務的方式。他續指，將人工智能(AI)融入銀行服務中，有助簡化溝通、提高準確性，以及提升機構內的整體生產力。

開發「 Bonnie 」虛擬助理

人工智能一直是「客戶服務」變革的基石，人工智能聊天機器人顯著改變客戶服務互動方式，該行利用生成式人工智能技術，開發名為「Bonnie」的虛擬助理，讓客戶服務變得更高效、個性化和安全。孫煜認為，人工智能亦改變一貫的「商業模式」，如有效革新信用卡交易監控和信用評分。