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財經
2023-12-21 16:33:00

中銀香港手機銀行活躍客淨增長按年增近兩倍　 推全新「自主空間」主頁｜銀行動態

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中銀香港手機銀行活躍客淨增長按年增近兩倍　 推全新「自主空間」主頁｜銀行動態

中銀香港公布，截至今年10月底，手機銀行活躍客戶數目淨增長為去年同期的近兩倍，反映客戶對手機理財的需求愈來愈高。此外，中銀香港手機銀行亦推出全新「自主空間」主頁，透過大數據分析客戶的喜好及習慣，打造專屬的手機銀行主頁，以滿足其理財需要。

中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱表示，中銀香港致力透過數碼轉型提升客戶體驗，推動個人銀行發展。該行全新推出 的手機銀行「自主空間」，讓數碼理財新手或長者皆可享受手機銀行的便利，該行將繼續提升手機銀行服務，鼓勵個人客戶數碼轉型。

中銀香港新出「自主空間」主頁

中銀香港表示，其手機銀行「自主空間」提供「自訂版」及「簡易版」自由選擇。「自訂版」 透過分析客戶的理財交易習慣，將功能分類。客戶只需回答數條簡單問題，手機銀行便會即時為他們智能配對合適的功能捷徑；客戶同時亦可按照喜好自由編輯捷徑組合，以配合其所需的理財功能。「簡易版」則以大數據分析及選出手機銀行六大常用功 能，自動配置於主頁。客戶更可於主頁更改頁面字體大小，清晰易用。此外，無論是 「自訂版」或「簡易版」，客戶均可於主頁一鍵進入「日常理財」、「財富管理」、「消費享樂」、「跨境」等理財頁面，毋須切換模式，操作靈活方便。

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為進一步鼓勵分行客戶使用數碼理財服務，中銀香港將於數星期內，於港九新界12家試點分行派駐數碼大使支援客戶，特別照顧樂齡及有需要人士，協助他們使用手機銀行及分行的各類自助理財服務，同時加強他們防範騙案的意識。

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