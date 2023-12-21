中銀香港手機銀行活躍客淨增長按年增近兩倍　 推全新「自主空間」主頁｜銀行動態

中銀香港公布，截至今年10月底，手機銀行活躍客戶數目淨增長為去年同期的近兩倍，反映客戶對手機理財的需求愈來愈高。此外，中銀香港手機銀行亦推出全新「自主空間」主頁，透過大數據分析客戶的喜好及習慣，打造專屬的手機銀行主頁，以滿足其理財需要。

中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱表示，中銀香港致力透過數碼轉型提升客戶體驗，推動個人銀行發展。該行全新推出 的手機銀行「自主空間」，讓數碼理財新手或長者皆可享受手機銀行的便利，該行將繼續提升手機銀行服務，鼓勵個人客戶數碼轉型。