中銀香港指美聯儲加快加息以追趕通脹曲線

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪表示，美聯儲宣布加息75基點，並表示7月底議息會議應該仍會加息半厘或75基點，今日利率 期貨已經反映了對7月加息75基點的可能性。5月份美國居民消費價格指數(CPI) 中所有分項都仍然呈上升趨勢，除了年率外，CPI按月上升百分之一，這是自2008 年至今第二高的按月升幅，顯示通脹存在頗高韌性。CPI按年基數效應會紓緩通 脹年率增長，但需要消化疫情解封帶來的短線需求，惟商品價格將會對通脹帶來 較持續的影響，所以預期美聯儲可能於7月進一步加息75基點先抗通脹。隨著經濟因加快加息而降溫，9月應可下降至加息半厘，其後兩次議息會議分別加息25基點，預期2022年底聯邦基金利率可達3.5厘。假如較樂觀的情況出現，即疫情解封 帶來的按月因素消退及經濟如預測般降溫，利率或可稍低於3.5厘，符合最新利率 點陣圖的中位數預期。

在美匯指數方面，一般美元急升後都會於議息結果公布之後回軟，5月初 加息後美元便曾回軟了數星期，昨晚亦無例外，美匯指數衝高後回落。背景上加快加息將使市場擔心經濟衰退下將會利好美元；而因為預期7月及9月將會持續加息半厘或以上，假設環境不變下，每次接近美國公布通脹及議息，都有可能重新推高美元，這模式應將持續一段時間。未來仍需觀察通脹經濟等各種動態變化。