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財經
2024-02-02 15:27:00

中銀香港推中小企數碼轉型　用「e-利是」享高達32888元利是｜企業動態

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中銀香港推中小企數碼轉型　用「e-利是」享高達32888元利是｜企業動態

中銀香港推中小企數碼轉型　用「e-利是」享高達32888元利是｜企業動態

中銀香港指，為協助企業以科技提升營運效率，今年初推出手機入票服務，讓企業客戶透過「iGTB MOBILE」手機應用程式享用支票存入服務外，今年連續第3年推出專為企業客戶而設的「e-利是」服務，並向特選客戶送出總值高達港幣32,888元的「生意興龍企業新春大利是」加碼獎賞及服務優惠。

美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖）

企業客戶電子利是按年增長2倍

中銀香港指，過去兩年企業客戶所派發的電子利是總金額按年增長2倍，當中超 過兩成客戶選擇派發港幣500元的電子利是，並吸引來自醫療、美容、餐飲、零售、教育、媒體、建築、物流、設計及會計等不同行業的企業客戶使用。

由即日至 2 月 24 日，首 50 名企業客戶成功透過iGTB NET 企業網上銀行輸入及 授權電子利是交易，且累計成功發出電子利是總金額達港幣 500元或以上，可獲港幣 188 元現金獎賞。企業客戶連續3個月使用線上發薪服務，可額外獲港幣 100 元現金獎賞。

中銀香港企業享多種優惠

此外，中銀香港指，「生意興『龍』企業新春大利是」包括透過 iGTB NET 企業網上銀行開立新資金特優定期存款，可享年利率高達4.4%；經 iGTB NET 企業網上銀行進行匯出電匯交易可享手續費即時半價；兌換外幣達指定累計金額，可享高達港幣2,000元獎賞；經網上申請並成功取得貸款，可享高達港幣 1,300 元現金回贈；BoC Bill 綜合收款服務免開戶費及首年年費總值港幣3,400 元

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而透過網上申請「商業理財賬戶」，可享開立賬戶9折優惠，成功申請更可享高達港幣 10,800 元專屬迎新獎賞；完成開立定期存款、兌換、匯款、申請BoC Bill及開立「商業理財賬戶」任何兩項指定交易後，可獲取一次抽獎機會，有機會贏取價值港幣13,888元Apple Store禮品卡。優惠期由即日至3月31日。

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