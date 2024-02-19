中銀香港據報聘請兩副總裁，包括前政治局常委李長春女兒。

本地第二大銀行中銀香港（2388），過去兩年出現多位副總裁級別高層變動，最新本地傳媒引述消息報道，該行將有新一輪高層人事安排，並調整管理層職務分工，涉及聘請兩位新任副總裁，其中包括前政治局常委李長春的女兒李彤。

李彤為中共前政治局常委李長春女兒 報道指，其中一位擬任中銀香港新任副總裁的李彤，現年54歲，為中共前政治局常委李長春的女兒，她自2011年起掌舵投行中銀國際，在海內外金融業界有超過30年工作經驗，去年初曾隨同特首李家超率領的代表團訪問中東。消息指，她日後將負責中銀綜合化及業務整合，另有內媒報道，李彤於1月已向中銀國際請辭並將離任。

王化斌曾任中行倫敦分行副行長 至於另一位新任副總裁，報道指為現任中國銀行金融機構部總經理王化斌，王曾任中行倫敦分行副行長、中銀金邊分行行長等海外職務。是次擔任中銀香港副總裁，料將主管企業金融業務，包括環球企業金融部、工商金融及機構業務部等），並可能兼顧金融市場業務，即涵蓋全球市場、投資管理、資產管理與資本市場相關業務等。 另外，2022年底來港出任中銀副總裁、主管企業金融業務的徐海峰，據悉將調任中銀風險總監一職，替補較早前因轉投澳門大豐銀行（由中行控股）出任常務董事兼行長的蔣昕所留下的空缺。