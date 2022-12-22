中銀香港科技創新獎頒五獎 共送千萬

由中銀香港冠名贊助、香港科技創新聯盟主辦的首屆「中銀香港科技創新獎」今舉行頒獎禮。主禮嘉賓中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧(左五)、創新科技及工業局長孫東(右四)、香港科技創新聯盟主席盧煜明(左三)、中銀香港副董事長兼總裁孫煜(右二)及香港研究資助局主席黄玉山(左一)與頒獎嘉賓及得獎者合照。

由中銀香港(2388)冠名贊助、香港科技創新聯盟主辦的首屆「中銀香港科技創新獎」今舉行頒獎禮，為鼓勵進行科學技術創新和科技成果轉化而設，分為人工智能及機器人、生命健康、新材料新能源、先進製造、金融科技五大領域，每個領域每年將產生一個得獎者，獎勵總額1,000萬元。

經過專家數月嚴格評審，已選出五大領域作出突出科研貢獻的得奬者，分別是中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心執行副主任劉宏斌教授、香港中文大學醫學院外科學系名譽臨床副教授陳達明醫生、香港理工大學生物醫學工程學系創系主任鄭永平教授、香港科技大學電子與計算機工程系及化學與生物工程系范智勇教授、香港理工大學協理副校長(研究及創新)王鑽開教授，以及濃說科技行政總裁兼創辦人鄭嘉泓。

是次頒獎典禮獲中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧、創新科技及工業局長孫東、中銀香港副董事長兼總裁孫煜、香港研究資助局主席黄玉山、香港科技創新聯盟主席盧煜明作主禮嘉賓，逾150位高校學者與科創團體代表參與。

盧新寧冀科創獎發現更多的「千里馬」

中聯辦副主任盧新寧指，香港高等教育發達，科技基礎雄厚，國際交往便利，高素質科技人才匯聚，是國家實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的一支 重要力量。她認為聯盟成立並啟動科創獎是廣泛凝聚香港創科力量、推動創科發展的重要舉措。她希望科創獎發現更多的「千里馬」，讓更多的科學家脫穎而出，競相奔騰，實現更多前瞻性研究與原創性成果的重大突破，激發起全社會深厚的創科潛力；希望更多的香港企業關心創科、支持創科、參與創科，為科研人員追求科學夢想創造更多機遇，鼓勵更多青年在創新創業的奮鬥人生中出彩圓夢。

港府擬未來 5 年引入百間具有潛力的創科企業

孫東則指為完善香港創科生態圈，特區政府會推出科技產業促進政策，以更好的對接國家「十四五」規劃發展策略，以及抓緊粵港澳大灣區的發展機遇。特區政府正積極通過各項招商引才的措施吸納世界各地的重點企業和領軍人才，目標是在未來5年引進100間具有潛力的創科企業落戶香港或擴展在香港的業務，促進香港的經濟多元發展，創造更多優質的就業機會。

另外，孫煜表示，科技創新發展關係香港未來，增強發展動能、排解民生憂難，離不開科技創新，是次以支持創科獎項的方式，為香港創新科技發展略盡綿薄之力。該行將努力做好創新科技的踐行者，讓廣大市民享受到金融科技帶來的便利、為科技工作者提供更多服務支援、為大灣區創科產業提供更優質的投融資服務；並將繼續通過舉辦創科獎項和比賽等活動，支持香港創新科技事業發展，培育更多創科人才。