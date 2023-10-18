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財經
2023-10-18 18:18:00

中銀香港首8月新高端客升近1.8倍　另推主題理財優惠及大抽獎｜銀行動態

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中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，該行今次推出結合半馬拉松和港珠澳主題的推廣優惠，覆蓋開戶、消費和理財投資三大範疇，客戶在推廣期內完成指定任務，除可享現金獎賞，更有機會參加大抽獎。

中銀香港表示，今年首8個月，該行全新高端客戶按年上升近1.8倍。而為鼓勵客戶及早開展理財之旅，以及因應中銀香港港珠澳半馬11月舉行，該行亦推出一系列理財推廣和大抽獎，鼓勵客戶及早開展理財之旅。

高端客戶佔整體財富管理收入近8成

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，建立財富和跑馬拉松一樣，需要有周詳的規劃和準備，訂立適合自己的理財目標。受惠於香港經濟逐漸復甦，今年首8個月，該行高端客戶佔整體財富管理收入近8成（包括門檻100萬「中銀理財」和門檻800萬「私人財富」客戶），而全新高端客戶按年上升近1.8倍。

至於該行今次推出結合半馬拉松和港珠澳主題的推廣優惠，覆蓋開戶、消費和理財投資三大範疇，中銀香港指，客戶在推廣期內完成指定任務，除可享現金獎賞，更有機會參加大抽獎，藉此鼓勵更多客戶及早踏出理財第一步，逐步朝向理財增值目標進發。

由即日起至12月31日，客戶只需透過中銀香港手機銀行登記參加「All Set. Let’s Go!全城勁賞」推廣活動，並完成以下任何一項以半馬拉松為主題的「起步賞」、「超越賞」或「衝線賞」之指定理財任務，可享最多港幣 300 元現金獎賞，同時自動獲得 每月一次的「港珠澳跨界大抽獎」機會，獎品豐富，包括香港、珠海及澳門的五星級 酒店豪華住宿禮券，以及中銀信用卡高達210萬積分。

超越賞! 消費類

  • 信用卡：客戶成功申請 Chill Card 或現有客戶憑任何中銀信用卡單一零售簽賬滿 港幣 2,100 元或以上
  • BoC Pay：經 BoC Pay 於商戶消費累計滿港幣 2,100 元或以上（不限單一消費金額）

衝線賞! 理財投資類

  • 保險：成功投保中銀集團保險旅遊保險兼實繳保費達港幣 100 元或以上或成功投保中銀人壽延期年金計劃（固定年期）（分行或手機銀行投保）及中銀人壽延期年金計劃（終身）(由中銀集團人壽保險有限公司承保)
  • 股票：證券交易金額累計達等值港幣 21,000 元或以上
  • 基金：基金認購金額累計達等值港幣 21,000 元或以上 (不包括貨幣基金)
  • 存款：成功開立人民幣靈活高息定期存款
  • 外幣：經手機銀行成功兌換外幣累計達等值港幣 21,000 元或以上
  • 私人貸款：以貸款代碼「HM」申請中銀分期「易達錢」- 稅季貸款及提取貸款可獲額外港幣 500 元現金獎賞，更可享稅季貸款之特優利率（結餘轉戶則不適用）

獎品詳情：

  • 10 月：香港 Rosewood 酒店 2 日 1 夜住宿及 SPA + 餐飲禮券 (名額 1 個)，中銀信用卡 210 萬積分(名額 1 個)
  • 11 月：珠海來回香港豪華專車接送及 St. Regis 酒店 2 日 1 夜住宿禮券 (名額 1個)，中銀信用卡 210 萬積分(名額 1 個)
  • 12 月：澳門來回香港豪華交通安排及新濠影匯水上樂園門票及酒店 2 日 1 夜住宿禮券 (名額 1 個)，中銀信用卡 210 萬積分(名額 1 個)

推廣詳情，請瀏覽：All Set. Let’s Go!全城勁賞

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