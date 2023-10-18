中銀香港首8月新高端客升近1.8倍　另推主題理財優惠及大抽獎｜銀行動態

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，該行今次推出結合半馬拉松和港珠澳主題的推廣優惠，覆蓋開戶、消費和理財投資三大範疇，客戶在推廣期內完成指定任務，除可享現金獎賞，更有機會參加大抽獎。

中銀香港表示，今年首8個月，該行全新高端客戶按年上升近1.8倍。而為鼓勵客戶及早開展理財之旅，以及因應中銀香港港珠澳半馬11月舉行，該行亦推出一系列理財推廣和大抽獎，鼓勵客戶及早開展理財之旅。

高端客戶佔整體財富管理收入近8成

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，建立財富和跑馬拉松一樣，需要有周詳的規劃和準備，訂立適合自己的理財目標。受惠於香港經濟逐漸復甦，今年首8個月，該行高端客戶佔整體財富管理收入近8成（包括門檻100萬「中銀理財」和門檻800萬「私人財富」客戶），而全新高端客戶按年上升近1.8倍。