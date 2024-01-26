中銀香港「中銀理財」FamilyMAX 聯乘人氣「奶龍」推出「龍年新春賞」｜銀行動態

中國銀行（香港）（「中銀香港」）「中銀理財」「FamilyMAX」家庭理財規劃 方案，致力協助年輕富裕客戶照顧家庭及子女在不同階段的理財需要。適逢龍年將 至， 中銀香港首度聯乘人氣動畫品牌「奶龍」推出「中銀理財」「FamilyMAX龍年新 春賞」，讓客戶把握農曆新年這大好時機，透過為子女開立賬戶，鼓勵子女踏出理財 第一步，建立良好儲蓄習慣。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示：「『中銀理 財』客戶漸趨年輕化，截至 2023 年年底，本行全新年輕百萬富翁客戶數目按年上升近 2 倍，其為子女開立『孩子天』儲蓄賬戶的數目亦按年上升近 1.4 倍。『中銀理財』針 對此客群的理財需求，在健康守護、財富增值及子女成長三方面提供不同的產品和服 務，並特別於農曆新年與人氣角色『奶龍』合作推出『FamilyMAX 龍年新春賞』，期 望透過活潑人氣角色及精彩優惠，吸引新一代對理財的關注，同時鼓勵父母為子女的 理財需要作好規劃。」

「FamilyMAX 龍年新春賞」 由即日至 3 月 31 日，「中銀理財」或晉身「中銀理財」的客戶為 10 歲或以下子女 成功開立「孩子天」儲蓄賬戶或為 11 歲至 17 歲子女開立「自在理財」服務，並存入指 定金額，可獲贈港幣100元「幸運錢」和精美「奶龍」小夜燈及甜睡「奶龍」毛絨毯。 此外，全新「孩子天」儲蓄賬戶或「自在理財」服務客戶更可享《FamilyMAX 智賞息 活期存款》年利率高達 3.5%。本行今年更新設「推薦家庭賞」，推薦人每成功推薦一 戶「中銀理財」家庭新客戶，可享加倍獎港幣 2,000 元。