中銀香港：年輕客開戶數增長逾2倍　Z世代活躍投資客上升逾4成

中銀香港表示，該行旗下年輕品牌「理財TrendyToo」自去年推出以來，成功帶動年輕客群數目顯著上升。
年輕客開戶數增長逾2倍
中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，該品牌自推出以來，帶動18至35歲年輕客戶開戶人數增加，今年首季的開戶量按年上升超過2倍，全新登記發薪服務的客戶亦按年升近1倍。
在投資方面，18至25歲Z世代的活躍投資客戶增幅最大，截至3月底的人數按年升逾4成，今年首季個別低門檻投資產品的交易人數較上一季增加逾2倍。消費方面，第一季信用卡消費按年升4成。
展望未來，該行將繼續積極開拓創新服務渠道及產品，提供不同的理財、投資、消費及支付工具，幫助年輕客戶逐步建立財富。
推出以「1」為主題慶祝優惠
為慶祝該品牌成立一週年，本行推出「1 齊享、1 歲賞」多項以「1」為主題的週年慶祝優惠，鼓勵年輕客戶透過本行便捷的手機銀行服務。
18至35歲年輕客戶於今年5月至6月期間成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的週年限 時優惠，包括全新客戶經手機開戶可享港幣100元獎賞及100天港幣活期儲蓄存款優 惠高達2.18%。
首次經手機登記發薪服務可享港幣100元獎賞；首筆股票交易可享港 幣1元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲港幣100元獎賞及享0%認購費；首次申請Chill Card即享額外迎新獎賞港幣100元；首次綁定及使用BoC Pay可獲總值港幣100元迎新獎賞等。
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