中銀香港：年輕客開戶數增長逾2倍　Z世代活躍投資客上升逾4成

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，品牌今年首季開戶量按年上升超過2倍，全新登記發薪服務的客戶按年升近1倍，Z世代活躍投資客戶亦按年上升逾4成。

中銀香港表示，該行旗下年輕品牌「理財TrendyToo」自去年推出以來，成功帶動年輕客群數目顯著上升。

年輕客開戶數增長逾2倍

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，該品牌自推出以來，帶動18至35歲年輕客戶開戶人數增加，今年首季的開戶量按年上升超過2倍，全新登記發薪服務的客戶亦按年升近1倍。

在投資方面，18至25歲Z世代的活躍投資客戶增幅最大，截至3月底的人數按年升逾4成，今年首季個別低門檻投資產品的交易人數較上一季增加逾2倍。消費方面，第一季信用卡消費按年升4成。