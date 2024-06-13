中銀香港「理財TrendyToo」年輕客開戶數目按升逾五成｜銀行動態

中銀香港宣布，旗下年輕品牌「理財 TrendyToo」於今年首5個月，年齡介乎18至35歲的全新客戶數目按年上升逾五成；年輕客戶偏好投資股票及外匯，同期，此兩項投資的交易金額佔年輕客戶整體投資交易金額逾八成。