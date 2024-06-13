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財經
2024-06-13 19:00:00

中銀香港「理財TrendyToo」年輕客開戶數目按升逾五成｜銀行動態

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中銀香港「理財TrendyToo」年輕客開戶數目按升逾五成｜銀行動態

中銀香港「理財TrendyToo」年輕客開戶數目按升逾五成｜銀行動態

中銀香港宣布，旗下年輕品牌「理財 TrendyToo」於今年首5個月，年齡介乎18至35歲的全新客戶數目按年上升逾五成；年輕客戶偏好投資股票及外匯，同期，此兩項投資的交易金額佔年輕客戶整體投資交易金額逾八成。

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完成指定理財任務享豐富獎賞

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，該行持續通過創新產品及服務，鼓勵年輕客戶及早踏出理財第一步，亦積極開拓創新渠道及服務，協助年輕客戶逐步建立財富根基。

該行指，今年夏天將邀請年輕客戶一同打破健力士世界紀錄稱號，客戶只要完成指定理財任務，即有機會參與將傳世名畫《清明上河圖》拼砌成為「全球最大 LEGO®立體情景模型」，兼享一系列豐富獎賞。

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指定理財任務包括：

  • 全新申請中銀Chill Card
  • 中銀信用卡或BoC Pay簽賬達港幣5,000元
  • 經手機銀行兌換外幣達港幣10,000元或以上
  • 登記出糧戶口 
  • 推薦一位18至35歲親友成功開立「智盈理財」或「自在理財」綜合理財服務
  • 提升港幣存款結餘達港幣100,000元或以上
  • 透過手機銀行完成1筆買入或賣出港股、A 股、美股或「碎股易」交易
  • 憑優惠碼「YS」於電子渠道成功申請中銀分期「易達錢」
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