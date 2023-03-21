中銀香港：BoC Pay 2月份消費交易筆數按年上升超過4成

隨著社會全面復常，本地消費意欲開始回升，中銀香港表示，旗下「BoC Pay」消費交易筆數按年上升超過4成。

BoC Pay消費交易數按升逾4成

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，過去一個月，市民在衣、食、住、行等方面的消費意欲大增，中銀香港BoC Pay的消費交易筆數按年上升超過4成，在2月份與餐飲、超級市場及生活百貨類等相關的消費筆數佔比更超過8成。

她續指，BoC Pay作為其中一家參與2023年第一期消費券計劃的儲值支 付工具營辦商，將繼續協助香港特區政府發放今年的消費券，同時會與不同商戶合作推出更多優惠及獎賞，助力提振本地經濟。