中銀香港：BoC Pay 2月份消費交易筆數按年上升超過4成

隨著社會全面復常，本地消費意欲開始回升，中銀香港表示，旗下「BoC Pay」消費交易筆數按年上升超過4成。
BoC Pay消費交易數按升逾4成
中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，過去一個月，市民在衣、食、住、行等方面的消費意欲大增，中銀香港BoC Pay的消費交易筆數按年上升超過4成，在2月份與餐飲、超級市場及生活百貨類等相關的消費筆數佔比更超過8成。
她續指，BoC Pay作為其中一家參與2023年第一期消費券計劃的儲值支 付工具營辦商，將繼續協助香港特區政府發放今年的消費券，同時會與不同商戶合作推出更多優惠及獎賞，助力提振本地經濟。
推出多項優惠
中銀香港亦推出多項優惠如「食住賞」及「買住賞」，涵蓋本地多達56家知名商戶，包括百佳超市，太興和商務印書館等，BoC Pay 客戶只需在指定餐廳消費滿港幣50元，即可享「食住賞」即時扣減港幣5元優惠；在指定商店消費滿港幣80元，即可享「買住賞」即時扣減港幣8元優惠。 此外，BoC Pay亦為有意出行大灣區的客戶提供「跨境消費週末賞」。
由即日起至2023年4月9日，客戶每逢週末（即星期五、六及日）於香港購買跨境巴士車票，包括 永東直巴、港珠澳大橋穿梭巴士 (金巴) 或環島中港通滿港幣20元，即減港元5元；於 所有支援銀聯「雲閃付」二維碼的澳門地區商戶消費，滿澳門幣20元，即減澳門幣 5 元。 中銀香港BoC Pay集合「消費、支付、優惠及獎賞」於一身，覆蓋超過8萬個本地網上和實體商戶網點，涵蓋本地日常購物、休閒娛樂、餐飲類別，去年更在全線九巴及 龍運巴士路線推出乘車碼功能，讓客戶隨時享受電子支付為日常消費和出行帶來的便 利。使用BoC Pay支付更可賺取積分，積分可用以抵消簽賬金額，每逢星期五更有8折「驚喜星期五」抵銷簽賬優惠。