中電上半年蝕逾48億元　第二期中期息0.63元維持不變

中電控股（002）公布，上半年轉盈為虧，錄得淨虧損48.55億元，主要由於澳洲能源對沖合約錄得79.57億元的公平價值虧損，盈利因而受到顯著影響。中電維持第二期中期股息每股0.63元。

期內綜合收入增加16.9%至475.94億元；營運盈利減少25.4%至41.11億元，主要由於澳洲發電組合盈利下降和煤價持續高企。中電表示，上半年市場出現前所未有的波動，香港的核心業務以及中國內地核電和可再生能源業務表現穩定，營運虧損38.46億元，而2021年同期營運盈利為56.98億元。

澳洲業務從去年的8.37億元盈利，倒退至虧損86.83億元。中電指出，能源業務貢獻大幅減少，是由於實現價格下跌（先前簽訂的能源對沖合約的價格遠低於2022年的現貨價格）、雅洛恩電廠和 Mount Piper 電廠發電量減少（儘管天然氣資產的發電量增加），以及由於發電量不足致使結算能源衍生合約時對毛利帶來不利影響；客戶業務貢獻增加，主要由於能源採購的實現成本下降，這反映有利的對沖成果。

米高嘉道理：下半年對港及大灣區市場機遇仍感樂觀

主席米高嘉道理指，下半年預期全球能源業將繼續面對嚴峻、多變的局面，但對香港及大灣區的核心市場以至其他地區的機遇仍感樂觀，中電會致力滿足高碳排放行業尋求電氣化，及客戶對能源方案不斷增加的需求，集團在今年上半年進行重組，重新界定組織架構以及同事間的協作方式，以邁向「新世代的公用事業」。