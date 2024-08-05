中電中期純利增17.6%至近60億，派息維持0.63港元。

中電控股（002）公布截至今年6月30日止中期業績，其中股東應佔盈利錄得59.51億港元，按年升17.6%，每股盈利2.36港元，並宣派第二期中期股息每股0.63港元，與2023年相同。
中電收入微增1.8%
期內，集團收入輕微增加1.8%至440.86億元。售電量方面，香港地區力售電量上升至16,743百萬度，較2023年同期增加2.6%，以住宅售電量增幅最多，升3.8%至4,375百萬度；而製造業則錄得0.1%降幅至763百萬度。
上半年，集團營運盈利在計入公平價值變動前增加22%至56.83億元，受惠於集團各業務表現穩健以及EnergyAustralia的盈利改善所帶來的貢獻，充分抵銷了內地兩個核電站因計劃停運大修而導致發電量下降帶來的影響。
中電：理解近期電壓驟降及停電對客戶造成不便
中電表示，香港業務穩健，澳洲市場亦有改善，印度市場更錄得可觀的增⻑；內地業務營運盈利下降，主要是核電投資組合受計劃大修⼯程影響，然而可再生能源投資項⽬的增⻑依然穩健。
中電又指，深明安全可靠的電力供應對香港至關重要，並充分理解近期電壓驟降及停電事故對部分客戶造成的不便，強調公司一直維持 99.999%的供電可靠度，當發生事故時，將竭盡 所能，盡快恢復供電。除全力配合政府，就供電系統的管理作全面檢討外，正推 行一系列全面的短、中和長期措施，以減少電力事故。假若供電中斷，會加快處理， 縮短復電所需時間，以減低對公眾帶來的影響。