中電中期純利增17.6%至近60億，派息維持0.63港元。

中電收入微增1.8%

期內，集團收入輕微增加1.8%至440.86億元。售電量方面，香港地區力售電量上升至16,743百萬度，較2023年同期增加2.6%，以住宅售電量增幅最多，升3.8%至4,375百萬度；而製造業則錄得0.1%降幅至763百萬度。

上半年，集團營運盈利在計入公平價值變動前增加22%至56.83億元，受惠於集團各業務表現穩健以及EnergyAustralia的盈利改善所帶來的貢獻，充分抵銷了內地兩個核電站因計劃停運大修而導致發電量下降帶來的影響。