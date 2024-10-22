中電信9個月多賺8% 5G用戶多2640萬

中國電信(728)公布9月底止首3季股東應佔利潤為292.99億元(人民幣，下同)，按年增長8.1%；經營收入3,947.18億元，增長2.7%；其中服務收入3,628.86億元，升3.8%。期內EBITDA為1,110.23億元，增長5.1%。

中電信今日收報4.69港元，跌0.01港元或0.2%。

集團首3季移動通信服務收入1,568.23億元，增長3.2%，移動用戶淨增1,490萬戶，至4.23億戶，5G套餐用戶淨增2,640萬戶，至3.45億戶，滲透率達到81.6%，移動用戶ARPU為45.6元，保持平穩。

產業數字化業務收入升 5.8%

前三季度分部表現方面，中電信固網及智慧家庭服務收入956.24億元，升2.9%，有線寬帶用戶1.96億戶，智慧家庭收入增長17%，寬帶綜合ARPU為47.8元，智慧家庭價值貢獻持續提升。另外，公司產業數字化業務收入1,055.49億元，升5.8%。