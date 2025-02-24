中電放榜後飆逾3% 澳洲業務改善 對引入新股東態度開放

中電控股(002)公布去年底止全年純利增76.4%，至117.42億元，主要因為2023年度錄得多項一次性負面項目；集團又宣派第四期中期息1.26元，多4.1%，全年總股息增至每股3.15元。中電午後股價造好，現報66.65元，升2.2元或3.4%。
中電期內澳洲業務綜合收入增4.4%，至909.64億元，EnergyAustralia受惠於旗下電廠營運表現提升，業績顯著改善。集團首席執行官蔣東強表示，澳洲業務目前首要工作是將發電資產改造提升，確保業務持續營運，並希望2028年中關閉雅洛恩電廠後，引入更多可再生能源及靈活項目，令業務在波動的發電市場上表現相對穩定。
非核心市場採自負盈虧政策
蔣東強又承認，澳洲業務整體減碳需要資金多，對引入新股東持開放態度，中電的政策是除中港的核心市場外，其他地區業務不會投入更多資金，其他地區會採取自負盈虧策略，並對引入夥伴放式持開放態度。至於開發新市場，他指首先會聚焦台灣，中期會探索越南及老撾市場。
布局北都以應付AI電力需求
對於AI發展，蔣東強指DeepSeek的出現令AI關注度更高，中電會全力支持香港政府發展創科，增加香港動力。他又指，集團已提早在北都規劃，以滿足將來因AI而對電力的供應上升。他表示，雖然香港未出現超算中心，但整體數據中心的用電增長已見明顯上升，去年香港發電增長2.1%，數據中心電力需求則升8.6%，佔香港整體電力需求5.7%，並持續增長中。
國際燃料價放緩 電價適時調整
對於電價調整，蔣東強表示要考慮一藍子因素，並指國際燃料價格見放緩，由於燃料收費有每月調整機制，如燃料價格下跌情況持續，會適時調整。至於供電穩定性，他強調中電供電可靠度保持世界級水平，對於去年的電力事故已即時制定相應措施改善，包括減低電力事故出現，及如何盡快恢復供應及減低對客戶影響；另外機電工程署已成立獨立小組檢討，會適時公布結果。