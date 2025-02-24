中電放榜後飆逾3% 澳洲業務改善 對引入新股東態度開放

中電放榜後股價造好。圖左起為中電財務總裁紀立安、蔣東強、中電首席執行官辦公室總監區嘉琪。

中電控股(002)公布去年底止全年純利增76.4%，至117.42億元，主要因為2023年度錄得多項一次性負面項目；集團又宣派第四期中期息1.26元，多4.1%，全年總股息增至每股3.15元。中電午後股價造好，現報66.65元，升2.2元或3.4%。

中電期內澳洲業務綜合收入增4.4%，至909.64億元，EnergyAustralia受惠於旗下電廠營運表現提升，業績顯著改善。集團首席執行官蔣東強表示，澳洲業務目前首要工作是將發電資產改造提升，確保業務持續營運，並希望2028年中關閉雅洛恩電廠後，引入更多可再生能源及靈活項目，令業務在波動的發電市場上表現相對穩定。