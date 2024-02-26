中電未來5年529億資本開支 料派息續平穩

蔣東強表示，商譽減值按澳洲當地零售市場竸爭及成本而決定，做法合適；圖為網上記者會情況。

中電控股(002)交去亮麗全年業績，在為EnergyAustralia客戶業務非現金商譽減值58.68億元後，去年仍多賺6.2倍，至66.55億元，並維持第四次派息1.21元。中電控股首席執行官蔣東強表示，商譽減值按當地零售市場竸爭及成本而決定，未來會視乎業務變化再決定是否繼續減值，但目前動作合適；他又指，集團派息一如以往保持平衡，即在業務發展支持下有平穩增長。

中電控股財務總裁戴思力表示，今次商譽減值為非現金減值，因此派息政策與以往仍一致，並相信未來可以維持。另外，集團2024年至2028年發展計劃已於去年11月獲港府批准，預計未來5年涉及的資本開支約529億元，戴思力指，資本開支上升與派息相關，倘淨資產增加、資金流或現金流預視性提高，達健康財政狀況，亦可滿足持續派息。