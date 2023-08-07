中電業績｜中電上半年虧轉盈純利50.6億及派息0.63元　管理層：預計燃料費將持續下降 (更新)

中電（002）自去年純利大跌近9成後，2023年上半年業績扭虧為盈，純利50.6億元，派中期息維持0.63元，其中計入公平價值變動前的營運盈利增加19.3%至49.55億元，主要受惠香港和中國內地業務表現穩健可靠。
中電周一（7日）中午收報63.1元，以該價計算，現價股息率達4.9厘。
期內，中電綜合收入減少9% 433.02億元；在出售St. George’s Mansions物業中獲分盈利8,800萬元，使集團期內錄得總盈利50.6億元。
中電受惠中港業務表現
香港業務方面，中電表示，儘管准許利潤因持續投資基建項目以支持減碳和增長而輕微增加，然而利息支銷有所增加；內地方面則因大亞灣和陽江核電站發電量因計劃停運日數減少和需求增加而上升，帶動核電項目利潤增加，以及可再生能源資產錄得穩定利潤。
澳洲業務方面，中電上半年就 EnergyAustralia遠期銷售能源合約錄得輕微公平價值收益。主席米高嘉道理指，隨之前訂立的遠期售電合約陸續到期，以及EnergyAustralia主要發電資產的營運表現逐漸改善，預期EnergyAustralia在今年下半年的整體業績表現將有所回升。
本港住宅售電量跌2.7%
在2023年上半年，中電的本地住宅售電量錄4,216百萬度，按年減少2.7%；商業用電錄6,481百萬度，上升6.6%；基建及公共服務錄4,858百萬度，上升6.5%。中電解釋，香港經歷3年多的疫情後重新開放，加上5月及6月酷熱天氣，使售電量按年上升3.7%至16,319百萬度，而經濟活動復甦，尤其是餐飲、酒店及零售行業，亦帶動商業客戶類別的售電量增加。
此外，中電於4月及5月為客戶提供「燃料費特別回扣」，將燃料調整費維持於3月份每度電 62.8港仙水平，故上述兩月燃料調整費在沒有回扣下分別為63.5港仙及63.7 港仙。6月及7月的每月燃料調整費亦有所下調。
管理層：預計燃料費將持續下降
業績答問會上，中電行政總裁藍凌志表示，國際價能源格近期有所回軟，若歐洲持續有穩定能源供應，亦會穩定現時能源價格，有見之後本港電價會繼續下降。而中電總裁蔣東強表示，現時成本走勢已有調整，從年初1月的62仙，下降至57.1仙，而整體淨電價亦較1月份下跌2.3%，目前集團預計，燃料費將會持續下降。
此外，中電行政總裁藍凌志將於今年9年退休，他表示即使退任崗位，仍會於集團任職直至2024年。他稱，對於在中電工作感到非常榮幸，亦大讚候任CEO、中電總裁蔣東強的能力。