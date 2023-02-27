中電業績｜中電純利大跌近9成　末期息派1.21港元　宣布加1.3%電費

中電公布業績，去年全年純利9.24億元，大跌89.1%；總股息每股派3.10港元，與2021年相同，當中包括由董事會宣布派發的末期息，每股1.21港元。今午收報56.15元，跌0.61%，同時宣布調整燃料費，約加1.3%電費。

澳洲業務累事

中電表示，香港和中國內地業務表現強勁，但不足以抵銷澳洲發電組合面對的營運挑戰，導致集團營運盈利減少22.91億至75.6億。計入該未變現公平價值虧損和影響可比性項目後，總盈利減少至9.24億港元，股息則維持在2021年相同水平。

中電指，去年大部分業務的業績穩健持平，但集團的財務表現受到 EnergyAustralia的營運虧損，以及出售 Apraava Energy 額外 10%權益所帶來的會計虧損影響。因此，集團在2022年的營運盈利由2021年的95.17億，下跌51.4%至46.23億港元。

由於資本投資增加，香港能源業務營運盈利去年上升3.2%至84.03億元。內地方面，由於零碳資產組合帶來貢獻，內地業務去年營運盈利上升34.3%至22.29億元。