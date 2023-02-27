中電業績｜中電純利大跌近9成　末期息派1.21港元　管理層：未來燃料調整費或呈向下趨勢（更新）

中電公布業績，去年全年純利9.24億元，大跌89.1%；總股息每股派3.10港元，與2021年相同，當中包括由董事會宣布派發的末期息，每股1.21港元。今午收報56.15元，跌0.61%，同時宣布調整燃料費，約加1.3%電費。
（15:30更新）
對於燃料調整費增加一事，中電總裁蔣東強回應指，3月份調整會根據上一季數據來制定，有滯後效應出現，回看去年首季，當時國際油價及煤價升幅驚人，燃料亦只調整很少，約1%，而近來有所回落，走勢相對平穩，相信未來短時間之內，燃料調整費會有向下調趨勢。
他又指出，現時基本電價已維持3年無增加，中電會繼續做成本控制，希望未來做到發電組合佔7.5%至10%可再生能源，天然氣發電比例提高。
有關澳洲EnergyAustralia業務因對沖導致收入大跌，被問到會否尋找其他投資者或合作伙伴，首席執行官藍凌志指，對此中電持開放態度。他表示，會仿傚其印度業務減持50%，尋找合伙人營運，未來澳洲業務或會採用此模式。
至於中電在2024年至2028的資本支出計劃，藍凌志回應「言之尚早」，之後會在適當時候公布予公眾。
澳洲業務累事
中電表示，香港和中國內地業務表現強勁，但不足以抵銷澳洲發電組合面對的營運挑戰，導致集團營運盈利減少22.91億至75.6億。計入該未變現公平價值虧損和影響可比性項目後，總盈利減少至9.24億港元，股息則維持在2021年相同水平。
中電指，去年大部分業務的業績穩健持平，但集團的財務表現受到 EnergyAustralia的營運虧損，以及出售 Apraava Energy 額外 10%權益所帶來的會計虧損影響。因此，集團在2022年的營運盈利由2021年的95.17億，下跌51.4%至46.23億港元。
由於資本投資增加，香港能源業務營運盈利去年上升3.2%至84.03億元。內地方面，由於零碳資產組合帶來貢獻，內地業務去年營運盈利上升34.3%至22.29億元。
主席：繼續聚焦為香港及中國內地業務
中電主席米高嘉道理稱，澳洲EnergyAustralia於去年下半年持續面對年內較早時出現的營運問題，包括雅洛恩電廠與 Mount Piper 電廠發電量下降，因而對財務表現產生重大影響。EnergyAustralia 將把雅洛恩電廠的大型停運維修計劃提早於2023年至2024年展開，以應對發電可靠度持續不穩的問題；同時繼續聚焦為香港及中國內地業務減碳和提供可持續能源方案，發展其他地區的業務。
首席執行官藍凌志則表示，正值面對始於歐洲而隨後蔓延全球的能源危機，而新冠病毒疫情仍持續帶來影響，指公司專注應對衝擊，並貫徹策略方針，在營運上落實減碳及數碼化措施；又注意到氫能在推動能源轉型方面的潛力不斷提升，因此及早規劃，可讓我們有充足時間改造現有設施，以具成本效益及靈活的方式減少排放。