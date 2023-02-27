中電業績｜中電純利大跌近9成　末期息派1.21港元　管理層：未來燃料調整費或呈向下趨勢（更新）

中電公布業績，去年全年純利9.24億元，大跌89.1%；總股息每股派3.10港元，與2021年相同，當中包括由董事會宣布派發的末期息，每股1.21港元。今午收報56.15元，跌0.61%，同時宣布調整燃料費，約加1.3%電費。

（15:30更新）

對於燃料調整費增加一事，中電總裁蔣東強回應指，3月份調整會根據上一季數據來制定，有滯後效應出現，回看去年首季，當時國際油價及煤價升幅驚人，燃料亦只調整很少，約1%，而近來有所回落，走勢相對平穩，相信未來短時間之內，燃料調整費會有向下調趨勢。

他又指出，現時基本電價已維持3年無增加，中電會繼續做成本控制，希望未來做到發電組合佔7.5%至10%可再生能源，天然氣發電比例提高。

有關澳洲EnergyAustralia業務因對沖導致收入大跌，被問到會否尋找其他投資者或合作伙伴，首席執行官藍凌志指，對此中電持開放態度。他表示，會仿傚其印度業務減持50%，尋找合伙人營運，未來澳洲業務或會採用此模式。

至於中電在2024年至2028的資本支出計劃，藍凌志回應「言之尚早」，之後會在適當時候公布予公眾。