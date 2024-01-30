中電澳洲業務商譽減值59億｜盈利預告

中電指，此項減值為非現金項目，並不會對營運盈利造成影響。(資料圖片)

中電控股(002)發盈利警告，預期於截至去年12月31日止之年度將就澳洲EnergyAustralia客戶業務商譽減值約59億元，中電營運盈利在計及公平價值變動前，預計約101億元，按年增加超過30%；總盈利在計及EnergyAustralia商譽減值前，預計約125億元，包括約21億元有利公平價值變動，2022年為29.79億元不利公平價值變動，反映從2022年總盈利9.24億元強勁反彈。因此，計及EnergyAustralia的非現金商譽減值後，中電去年總盈利預計約66億 元。

中電指，此項減值為非現金項目，並不會對營運盈利造成影響；然而商譽減值列帳在影響可比性項目中，因此預計將顯著減低中電將匯報的去年全年總盈利。