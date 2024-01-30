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財經
2024-01-30 17:08:06

中電澳洲業務商譽減值59億｜盈利預告

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中電澳洲業務商譽減值59億｜盈利預告

中電指，此項減值為非現金項目，並不會對營運盈利造成影響。(資料圖片)

中電控股(002)發盈利警告，預期於截至去年1231日止之年度將就澳洲EnergyAustralia客戶業務商譽減值約59億元，中電營運盈利在計及公平價值變動前，預計約101億元，按年增加超過30%；總盈利在計及EnergyAustralia商譽減值前，預計約125億元，包括約21億元有利公平價值變動，2022年為29.79億元不利公平價值變動，反映從2022年總盈利9.24億元強勁反彈。因此，計及EnergyAustralia的非現金商譽減值後，中電去年總盈利預計約66 元。

中電指，此項減值為非現金項目，並不會對營運盈利造成影響；然而商譽減值列帳在影響可比性項目中，因此預計將顯著減低中電將匯報的去年全年總盈利。

2023年底帳目結算過程中，考慮到去年下半年一般金融及經濟因素和更具挑戰的市場狀況，該公司就EnergyAustralia客戶業務的帳面值進行了減值測試。由於EnergyAustralia客戶業務受到不利能源零售市場趨勢影響，尤其是供電成本上升和競爭加劇，利潤面對更大壓力。與此同時，較高的利率亦對客戶業務的資金成本產生負面影響。

總括而言，結合這些因素對使用值模型所應用的假設產生了不利影響，使客戶業務的估值下降，預計將導致約59億元商譽減值。EnergyAustralia客戶業務的品牌卓越，是澳洲第三大能源零售企業，擁有240萬個能源客戶帳戶，涵蓋160萬個住宅和商業客戶。儘管須就過去收購中產生的商譽作出部分減值，EnergyAustralia的客戶業務仍然是其綜合業務組合的重要組成部分。

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