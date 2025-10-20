中電首3季售電量減1.8% 第三期派息維持0.63元

中電控股(002)公布，今年首9個月售電量按年下跌1.8%，至27,456百萬度，主要由於期內平均氣溫較低。另外，數據中心的銷售增加6.7%，而由交通電氣化帶動的售電量持續穩健增長。集團指，受惠國際燃料價格回落，客戶支付的燃料調整費自今年初至10月已下調8.2%。

集團又指，繼續緊密配合政府及電動車充電業界，部署增設更多快速充電設施，以滿足不斷增長的需求。中華電力已積極進行初步電力評估，在供電網絡內物色了約 8,000 個適合興建快速充電樁的選址。此外，中華電力提供度身訂制的供電方案，包括設計上相對簡單的小型高壓戶外變電站和高壓配電箱，以大幅縮短建設快速充電樁的時間。

中電中國收取補貼破紀錄

另外，在今年首9個月，中電中國收取的可再生能源國家補貼金額為破紀錄的7.61億元，符合行業補貼發放加快的趨勢。這令其附屬公司截至9月底的未發放補貼餘額降至24.66億元。