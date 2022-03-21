主席的話｜陳啟宗談共同富裕：願把全部財富捐出

恒隆地產(101)董事長陳啟宗在年報的「董事長致股東函」中，談及內地共同富裕政策。他表示，對其本人和家人而言，最佳的「分配」方式是自願把全部或幾乎全部財富捐出，「我們不贊成財富繼承，寧願讓資金回饋社會，這是我們秉承了數十年的原則」。按福布斯即時富豪榜，陳啟宗母親陳譚慶芬目前身家34億美元(約265億港元)。

不過他表示，這不應該在非自願的情況下進行，所以政府的角色便變得重要，「開明的富人應接受甚至歡迎這些措施，只要這些措施不過分到嚴重削弱創造更多財富的動力便行。」他又強調，共同富裕不是為了把富人拉下來，反而旨在增大經濟規模，讓更多人受惠，讓經濟能力較低的民眾向上流，稱誰擁有最多，誰就會「失去」最多，「我們亦不要低估北京領導人的智慧……從本人這個局外人觀察所得，北京完全心裡有數。雖然他們採用的方法遠非完美，但其決策有明確的邏輯。」

港動態清零失敗 經濟後果非同小可

至於香港新冠肺炎疫情，他指香港動態清零失敗了，與內地通關也無法實現之餘，在嚴格的檢疫規定下，與世界各地的人員往來也大受限制，最新一波疫情處理失當，令香港最終與內地或世界各地皆無法通關，進退維谷，長期的經濟後果非同小可。

他認為，現在能重振香港中短期經濟的，只有北京，為了保持經濟健全強盛，將不得不與內地其他地區和世界各地開拓新的業務領域。他又重申，沒有放棄香港，「香港仍是我們的家。但跟過去20年一樣，我們只會在時機和價格都非常吸引時才購置土地，但短期內本人還沒有看到任何機會。」

倘病毒溫和 群體免疫較可取

陳啟宗又指，應對疫症大流行基本上有兩種方法，即清零和群體免疫。如果這個病毒真的致命，那麼必須儘可能用清零政策；如果它尚算溫和，那麼群體免疫較為可取，因為這對經濟的損害較小，尤其在現今相互連通的世界。長遠來看，世界其他地方總有一天能實現群體免疫，內地在貿易方面已屬世界第一或第二大國，難以與世界其他地區隔絕，遲早要開放並放寬其清零政策。他相信，若內地研製出更有效的疫苗，以及病毒愈變愈弱，這兩個先決條件獲滿足，北京就可以宣布勝利並對外開放。