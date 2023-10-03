熱門搜尋:
杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE MBTI 恒大 雙屍命案 網上熱話 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 林作 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-03 04:30:26
日報

主打養生｜年保費門檻78萬 友邦推會籍攻高端客

分享：
友邦香港 張莉斯

張莉斯指，本港高淨值人數料持續增加。 (何耀勤攝)

友邦香港

「養生庭」設計著重私隱。 (何耀勤攝)

保險業復甦明顯，當中龍頭友邦香港瞄準的除了大眾市場，還計劃搶攻高端客！集團上周宣布成立「友邦峻宇會」，會籍最低要求為年度化保費10萬美元(約78萬港元)，提供包括健康養生及財富管理等的獨有服務，明言搶攻增長力料龐大的高淨值客。

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官張莉斯指，新冠肺炎疫情3年下，流動資金逾百萬美元的中港高淨值人數不減反增，且估計仍會持續增長，而相關客戶已有不少機構為其管理財富，惟健康方面的服務則欠奉。因此，友邦繼年初推「友邦峻宇財富管理中心」後，最新再夥拍新世界發展(017)旗下醫療健康品牌Humansa推出「友邦峻宇養生庭」，稱要構建集合財富、健康及醫療保障的服務生態圈。

高淨值客料兩年後增至30萬人

按集團調查，在港擁有100萬至500萬美元可投資資產的高淨值客戶，估計由目前約20多萬人，至2025年增至近30萬人。張莉斯指，雖然通脹環境窒礙經濟氣候，但主要影響普羅大眾，富裕人口在財富比例上的影響相對小，而人數增長主要來自投資及收入上升。

至於「友邦峻宇會」會籍分3級，除了年保費10萬美元的銀星，還有保費最少20萬美元的金月，以及保費最少35萬美元的鑽日會籍。

有信心未來18個月見正面影響

張莉斯稱，會籍不對外開放，會按需求及服務容納量邀請客戶加入，除財富及健康中心，亦另設其他優惠如夥拍安永推稅務諮詢服務等，冀增加客戶的忠誠及關注度。她相信，會籍及養生兩大重點項目對集團未來18個月的業務會有正面影響。她又指，除養生範疇，未來針對高淨值客的服務仍有完善空間，尤其是疾病治療及康復階段的服務。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受