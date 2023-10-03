主打養生｜年保費門檻78萬 友邦推會籍攻高端客

保險業復甦明顯，當中龍頭友邦香港瞄準的除了大眾市場，還計劃搶攻高端客！集團上周宣布成立「友邦峻宇會」，會籍最低要求為年度化保費10萬美元(約78萬港元)，提供包括健康養生及財富管理等的獨有服務，明言搶攻增長力料龐大的高淨值客。

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官張莉斯指，新冠肺炎疫情3年下，流動資金逾百萬美元的中港高淨值人數不減反增，且估計仍會持續增長，而相關客戶已有不少機構為其管理財富，惟健康方面的服務則欠奉。因此，友邦繼年初推「友邦峻宇財富管理中心」後，最新再夥拍新世界發展(017)旗下醫療健康品牌Humansa推出「友邦峻宇養生庭」，稱要構建集合財富、健康及醫療保障的服務生態圈。

高淨值客料兩年後增至30萬人

按集團調查，在港擁有100萬至500萬美元可投資資產的高淨值客戶，估計由目前約20多萬人，至2025年增至近30萬人。張莉斯指，雖然通脹環境窒礙經濟氣候，但主要影響普羅大眾，富裕人口在財富比例上的影響相對小，而人數增長主要來自投資及收入上升。

至於「友邦峻宇會」會籍分3級，除了年保費10萬美元的銀星，還有保費最少20萬美元的金月，以及保費最少35萬美元的鑽日會籍。

有信心未來18個月見正面影響

張莉斯稱，會籍不對外開放，會按需求及服務容納量邀請客戶加入，除財富及健康中心，亦另設其他優惠如夥拍安永推稅務諮詢服務等，冀增加客戶的忠誠及關注度。她相信，會籍及養生兩大重點項目對集團未來18個月的業務會有正面影響。她又指，除養生範疇，未來針對高淨值客的服務仍有完善空間，尤其是疾病治療及康復階段的服務。