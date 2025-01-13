主板——中國光大水務有限公司（01857）光大水務——矢志樂水，篤行致遠

2024年，光大水務先後在山東、河南等地投資落實污水處理項目；簽署多個工業廢水處理相關輕資產業務合同，進一步整合相關業務能力，完善「輕重結合」的工業廢水處理業務佈局。 此外，光大水務旗下廣東南雄畜禽糞污資源化利用項目年內投入運營，更好助力公司將業務布局延伸至面源污染治理、農村環境治理領域。

中國光大水務有限公司（簡稱「光大水務」；股份代號：U9E.SG及1857.HK）二十多年來深耕水環境領域，穩步成長為中國領先的水環境綜合治理服務商。身處複雜多變、充滿挑戰的市場環境，光大水務堅持初心，深耕「泛水」領域，固本拓新、提質增效，持續探索夯實企業的高品質、可持續發展之路。

作為降本增效工作抓手之一，光大水務於2021年啟動實施的「廠內光伏」項目已推廣至今。項目廠區內的光伏發電設施不僅提升了廠區空間的利用率，更持續為項目提供綠色電力、減少碳排放、節約外購電費開支，促進經濟與生態效益雙贏，成為公司打造新型低碳污水處理廠的重要助力。截至2024年11月末，公司已有7個項目的光伏發電設施投入運營，這些設施的裝機容量共達14兆瓦，全年可提供綠色電力逾1,300萬千瓦時。

此外，今年以來，光大水務積極回應2023年底中國對污水處理領域減污降碳、協同增效的相關意見和工作要求，聚焦運營污水處理項目主要設備的維護檢修等問題，結合項目實際情況與特點，從工藝、設備、物耗、管理四方面入手，優化技術工藝和管理流程，加強碳核算與碳減排舉措，加大對污水、污泥的資源化利用力度，有力推動旗下多個項目的效能提升、低碳排放與綠色循環。

展望未來，光大水務將繼續緊跟國家戰略指引，聚焦「泛水」概念，圍繞市場、管理、科技等多元維度積蓄發展勢能，完善產業鏈布局，以更高的站位、更實的擔當、更多的作為，服務中國的國家重大戰略，促進經濟、環境和社會的共同可持續發展，讓樂水初心澤潤現實、照亮未來。