主板——信和置業有限公司（00083）秉持企業管治 創造長遠價值

信和集團旗下信和置業有限公司（00083）成立於1971年，是香港主要地產發展商之一。集團以「建構更美好生活」為願景，透過「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」3個重點範疇，將可持續發展融入業務各個層面，為持份者創造長遠價值，與社區同心發展，建構宜居、宜作、宜樂的社區。
恪守優良管治 貫徹誠信可靠
集團非常重視可持續發展、企業誠信、商業道德操守及良好管治，並榮獲多個本地及國際環境、社會及管治評級及殊榮。集團於2020年公布《可持續發展願景2030》，至今目標達38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證及創新科技等重要範疇，並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」，及氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD）等國際倡議。
締造健康舒泰 實現淨零碳排
集團深明建築環境對身心健康的重要性，將健康舒泰及可持續發展考量融入發展項目，包括為旗下所有香港新建物業取得綠建環評認證及「WELL建築標準™」認證。
集團致力實現更可持續、低碳未來的願景，繼於2022年發表全方位《減碳藍圖》，2023年獲科學基礎目標倡議組織 （「SBTi」）認證科學基礎減量短期目標，彰顯集團對應對氣候變化及實現淨零碳排放的承諾。集團旗下18項管理物業已獲香港綠色建築議會「零碳就緒建築認證」計劃頒發「能源表現證書」。
推動創科發展 培育創科人才
集團支持香港發展成為國際創新科技樞紐，在位於北部都會區核心地段的朗壹廣場開設全新「信和創意研發室」，提供驗證創新意念及科技的「沙池」平台，同時啟動The Spark創科交流平台，成為本地、大灣區和海外初創企業之間的重要橋樑。集團於2018年3月成立「香港創新基金」，提供全面創科生態系統，共建智慧及可持續發展的未來。基金自2022年起舉辦年度香港創科展，鼓勵學生從小培養創科精神，推動香港創科生態系統長遠發展。
推廣文藝傳承 共建關愛社區
集團致力透過保育、藝術和文化計劃，與社區建立更緊密連繫。去年，利東街舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會，以LED燈光取代煙火，承傳百年舞火龍傳統，並舉辦「舞龍文化體驗班」，讓大眾親身體驗這項非物質文化遺產的歷史和意義。此外，集團義工團隊「信和友心人」致力與社區夥伴合作，關懷有需要人士。義工隊在春節期間，探訪基層家庭及獨居長者，並安排少數族裔家庭及兒童到旗下酒店參與慶祝活動，延續節日歡聚、關愛共融的理念。