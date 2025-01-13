主板——信和置業有限公司（00083）秉持企業管治 創造長遠價值

信和集團旗下信和置業有限公司（00083）成立於1971年，是香港主要地產發展商之一。集團以「建構更美好生活」為願景，透過「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」3個重點範疇，將可持續發展融入業務各個層面，為持份者創造長遠價值，與社區同心發展，建構宜居、宜作、宜樂的社區。

恪守優良管治 貫徹誠信可靠

集團非常重視可持續發展、企業誠信、商業道德操守及良好管治，並榮獲多個本地及國際環境、社會及管治評級及殊榮。集團於2020年公布《可持續發展願景2030》，至今目標達38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證及創新科技等重要範疇，並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」，及氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD）等國際倡議。