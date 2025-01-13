主板——國泰君安國際（01778）匯聚全球資源 服務客戶財富夢想

國泰君安國際辦公室

國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO於香港聯合交易所主機板上市的中資證券公司。紮根香港逾30年，國泰君安國際以香港為基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球多個市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、金融產品等，滿足客戶環球資產配置需求。 立足香港 服務全球 國泰君安國際作為母公司國泰君安証券境外業務的主要平台，是連接優質企業與全球資本市場的橋樑。公司在不斷提升金融服務能力的同時，將合規經營和風險防範理念貫穿於各項業務，連續多年獲標普「BBB+」和穆迪「Baa2」的長期發行人評級，評級展望均為「穩定」。自上市以來，公司保持穩健發展，在複雜多變的市場環境中經得住了考驗，實現了跨週期持續盈利的佳績，2024年上半年更實現了利潤逆市大幅增長。

國泰君安國際榮獲最佳客戶服務獎

聚焦客戶需求 提供創新服務 國泰君安國際以客戶需求為導向，不斷優化產品和服務，各項業務穩居行業領先地位。2024年，國泰君安國際入選首批「跨境理財通」名單，成為首批面向粵港澳大灣區投資者提供「跨境理財通」一站式服務的境外證券公司。憑藉與母公司國泰君安証券的深度協同，國泰君安國際為境內外投資者提供「跨境理財通」帳戶開立、資金劃轉、產品投資等全週期跨境理財服務。 在財富管理業務方面，公司在科技賦能的基礎上，持續拓展高淨值和零售客戶市場，推出了全新手機APP「君弘全球通」，為客戶提供一站式全球投資理財平台。此外，公司還率先在香港推出掛鉤虛擬資產ETF為基礎的相關結構性產品，滿足客戶對新興資產的投資需求。 在企業融資業務方面，國泰君安國際匯集了對香港地區及中國內地資本市場有深度了解及豐富經驗的資深專業人才，依託優秀的研究力量、雄厚的融資實力、廣泛的資訊管道及持續創新的專業風格，積極服務實體經濟發展，重點布局新能源、機器人、智慧駕駛等行業，為客戶創造價值。



國泰君安國際義工隊環保活動

聚焦客戶需求 提供創新服務 國泰君安國際以客戶需求為導向，不斷優化產品和服務，各項業務穩居行業領先地位。2024年，國泰君安國際入選首批「跨境理財通」名單，成為首批面向粵港澳大灣區投資者提供「跨境理財通」一站式服務的境外證券公司。憑藉與母公司國泰君安証券的深度協同，國泰君安國際為境內外投資者提供「跨境理財通」帳戶開立、資金劃轉、產品投資等全週期跨境理財服務。 在財富管理業務方面，公司在科技賦能的基礎上，持續拓展高淨值和零售客戶市場，推出了全新手機APP「君弘全球通」，為客戶提供一站式全球投資理財平台。此外，公司還率先在香港推出掛鉤虛擬資產ETF為基礎的相關結構性產品，滿足客戶對新興資產的投資需求。 在企業融資業務方面，國泰君安國際匯集了對香港地區及中國內地資本市場有深度了解及豐富經驗的資深專業人才，依託優秀的研究力量、雄厚的融資實力、廣泛的資訊管道及持續創新的專業風格，積極服務實體經濟發展，重點布局新能源、機器人、智慧駕駛等行業，為客戶創造價值。

