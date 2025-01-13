主板——祈福生活服務控股有限公司（03686）最佳生活夥伴 創造更美好的生活方式

祈福生活服務一直以「你的最佳生活夥伴」為定位，向市場提供一系列生活所需的服務，致力成為「中國最佳生活服務供應商」。一直以來，祈福生活服務秉承誠信經營原則，始終注重與員工、客戶、合作夥伴之間的良好合作關係，多年來贏得廣泛的信任和認可。在打造高品質的服務的同時，集團持續提升服務品質和客戶滿意度，豎立了良好的企業形象和品牌信譽。 多元化業務發展 提升豐富資源利用率 集團亦持續優化管理方案，進一步提升豐富資源利用率，包括：採用多維智能化管理，有效減省人力成本；實施「綠色」管理，全面推動節能減耗，有效降低管理成本；實施資訊化管理、預防性運維，有效降低設備故障率、延長設施設備使用壽命，節約設備維修或更新改造的寵大投入；通過社區電商平台整合社會各界資源，開展線上、線下商務活動及多種經營，開啟商業生態圈。

堅持可持續發展理念 推動全方位綠色生活 在ESG日益受到重視的時代，祈福生活服務亦積極順應可持續發展趨勢，建立清晰透明的ESG管治架構，持續落實「四位一體」社會責任體系，將可持續發展理念融入企業決策與營運之中，即：一）立足行業屬性，創新服務且推動行業服務水準；二）滿足居民不同日常需求；三）透過服務配套，助力居民提升文化及身體質素；四）投身公益事務，履行社會義務。 同時，集團秉持人與自然和諧共生的環境保護理念，宣導綠色營運與綠色辦公，以完善的能源資源管理助推生態文明建設。祈福生活服務聚焦能源資源效益提升，通過節能設備改造和節水系統優化促進節能降耗；同時，開展垃圾分類管理與宣傳活動，推動社區居民養成健康、節約、低碳的生活習慣。集團亦高度關注氣候變化帶來的機遇與挑戰，不斷完善極端天氣應急預案與管理機制，拓寬清潔能源使用範圍，助力國家「碳達峰、碳中和」目標的實現。



探索更多新服務模式和技術應用 提升投資價值 展望未來，祈福生活服務將繼續落實執行多元化業務發展策略，並探索更多新服務模式和技術應用，藉創新驅動發展，為客戶提供更便捷、高效、智能化的服務。 具體計劃包括：一是通過管理集成項目擴展物業管理網絡，包括由廣東省第三方開發的公寓、購物商場及商業寫字樓等；二是發展線上行銷及建立線上分銷渠道，通過網站、智能手機應用程式等不同的線上渠道接觸客戶並推廣服務；三是進一步探索新的投資機會，審慎評估並投資具有潛力的項目以應對當前市場環境。在創意項目方面，集團正在考慮運用人工智能、物聯網等技術提升服務智能化水平，如開發智能安防系統等，以滿足客戶對便捷、高效、智能化服務的需求。

