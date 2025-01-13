主板——豐盛生活服務有限公司（00331）豐盛生活服務三環互動策略 推動增長 秉持企業管治 創造長遠價值

在現今瞬息萬變的商業環境中，企業的成功不僅依賴於短期利潤，更關乎於其對社會及環境的長遠承諾。豐盛生活服務有限公司堅守企業管治的原則，致力創造持久的價值，並為社會的可持續發展貢獻力量。

三環互動策略 推動業務不斷增長

豐盛生活服務的業務涵蓋物業及設施管理、綜合生活服務以及機電工程服務，與香港市民的日常生活息息相關。該集團採用三環互動策略，以「人才培訓及發展」、「職業安全與健康」及「持份者互動」為關鍵領域，全面融入業務運作。通過這三方面的深度整合，不僅能提升業務效能，更能為員工、客戶及社會創造更大的福祉。

人才培訓及發展是豐盛生活服務的發展基石。作為一家以服務為核心的集團，豐盛生活服務非常重視員工的成長與專業發展。該集團提供多元化的培訓計劃以促進持續學習，包括兩個管理人員計劃以培養未來領導者：行政人員發展計劃及青年行政人員培訓計劃，幫助員工提升行業知識和服務技巧，從而為客戶提供卓越的服務。該集團度身定制的培訓計劃在2024財政年度增加了28%，達到204,929小時。

職業安全與健康是豐盛生活服務的營運目標。該集團擁有超過25,000名員工，集團重視保障員工健康和安全，致力於為他們提供一個安全的工作環境，確保他們能夠在最佳狀態下發揮才能。於2024財政年度，集團的安全培訓時數達73,800小時，增幅逾四成。這努力不僅提升了員工的安全意識，也為市民提供了更安心的服務環境。

豐盛生活服務致力於與所有持份者建立長久穩固業務的合作關係。該集團相信良好的溝通和合作能夠獲至共同的利益，並推動可持續的發展。因此，該集團在發展策略、財務資源及社區關懷等方面不斷努力，體現了服務社區的願景。