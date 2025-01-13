主板——豐盛生活服務有限公司（00331）豐盛生活服務三環互動策略 推動增長 秉持企業管治 創造長遠價值

在現今瞬息萬變的商業環境中，企業的成功不僅依賴於短期利潤，更關乎於其對社會及環境的長遠承諾。豐盛生活服務有限公司堅守企業管治的原則，致力創造持久的價值，並為社會的可持續發展貢獻力量。
三環互動策略 推動業務不斷增長
豐盛生活服務的業務涵蓋物業及設施管理、綜合生活服務以及機電工程服務，與香港市民的日常生活息息相關。該集團採用三環互動策略，以「人才培訓及發展」、「職業安全與健康」及「持份者互動」為關鍵領域，全面融入業務運作。通過這三方面的深度整合，不僅能提升業務效能，更能為員工、客戶及社會創造更大的福祉。
人才培訓及發展是豐盛生活服務的發展基石。作為一家以服務為核心的集團，豐盛生活服務非常重視員工的成長與專業發展。該集團提供多元化的培訓計劃以促進持續學習，包括兩個管理人員計劃以培養未來領導者：行政人員發展計劃及青年行政人員培訓計劃，幫助員工提升行業知識和服務技巧，從而為客戶提供卓越的服務。該集團度身定制的培訓計劃在2024財政年度增加了28%，達到204,929小時。
職業安全與健康是豐盛生活服務的營運目標。該集團擁有超過25,000名員工，集團重視保障員工健康和安全，致力於為他們提供一個安全的工作環境，確保他們能夠在最佳狀態下發揮才能。於2024財政年度，集團的安全培訓時數達73,800小時，增幅逾四成。這努力不僅提升了員工的安全意識，也為市民提供了更安心的服務環境。
豐盛生活服務致力於與所有持份者建立長久穩固業務的合作關係。該集團相信良好的溝通和合作能夠獲至共同的利益，並推動可持續的發展。因此，該集團在發展策略、財務資源及社區關懷等方面不斷努力，體現了服務社區的願景。
企業發展 達致「豐盛生活‧生活豐盛」
豐盛生活服務重視建立持續增長動力。該集團三個關鍵的增長動力包括：強化營銷策略、增強品牌資產價值以及提升收購合併能力。豐盛生活服務利用獨特的生態圈進行交叉銷售，實現強大協同效益，進一步拓展市場份額。同時，透過創新科技及有效的環境、社會及管治，提升企業形象，增強品牌資產價值。此外，該集團在收購合併方面的成功經驗，為其未來的增長提供了堅實的基礎。
展望未來，豐盛生活服務將繼續秉持專業服務精神，以其經驗豐富的團隊，為尊貴的客戶提供最優質的服務，為香港社會打造理想的居住環境，實現「豐盛生活，生活豐盛」的美好願景。