乏好消息｜ATM未跌夠 外圍挫2% 萬六危！恒指試13年低

港股連挫6個交易日後，上周五反彈乏力，最終恒生指數全周累挫1,153點或6.5%，至16,587點，而美股上周五再轉跌，ATM外圍齊齊挫逾2%，或拖累大市今再低開逾200點，意味再逼近萬六關。大市接連反彈乏力後，分析普遍認為在缺乏利好消息下，萬六關難守，恒指短線大有機會跌穿2011年歐債危機低位，即創2009年5月後13年低。
美股道指反彈1日後，上周五再報跌逾1.3%，再失3萬大關，港股美國預託證券(ADR)亦普遍跟隨向下，當中「ATM」齊領跌，美團(3690)、阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)ADR分別較港低2.6%、2.2%及2.3%，另外長江和記實業(001)ADR亦低2.1%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開220點，至16,481點。
溫鋼城：反彈等下周 惟難大升
中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城表示，市場充斥的壞消息仍持續發酵，包括環球通脹嚴重、央行大手加息、內地經濟數據未見起色，再加上近日英國新政權的危機及美股難以樂觀的季績潮，相信本周仍要反覆向下，預料16,000關或失守，直至二十大本周六閉幕後、即下周市場觀望氣氛稍消退，才有機會見到反彈，但相信反彈幅度不大，仍建議投資者「現金為王」，惟認為部分國策受惠板塊如內需、電動車、晶片、內房及農業等，或會有一定支持。
不過他指，中長線不排除恒指下試海嘯年估值低位，當時市盈率(PE)約7.5倍，而目前約為9倍。
近8億份牛證街貨守16000水平
目前好友普遍以萬六關為防守線，按輪證發行商數據，相關水平的牛證街貨為重倉區，涉7.9億份；相反淡友防線遠至18,200點水平，涉及約3.6億份熊證街貨。