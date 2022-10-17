乏好消息｜ATM未跌夠 外圍挫2% 萬六危！恒指試13年低

港股連挫6個交易日後，上周五反彈乏力，最終恒生指數全周累挫1,153點或6.5%，至16,587點，而美股上周五再轉跌，ATM外圍齊齊挫逾2%，或拖累大市今再低開逾200點，意味再逼近萬六關。大市接連反彈乏力後，分析普遍認為在缺乏利好消息下，萬六關難守，恒指短線大有機會跌穿2011年歐債危機低位，即創2009年5月後13年低。

美股道指反彈1日後，上周五再報跌逾1.3%，再失3萬大關，港股美國預託證券(ADR)亦普遍跟隨向下，當中「ATM」齊領跌，美團(3690)、阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)ADR分別較港低2.6%、2.2%及2.3%，另外長江和記實業(001)ADR亦低2.1%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開220點，至16,481點。