乘勝追擊｜兔年發財 精選8隻利是股

兔年股市開門紅，恒生指數兩個交易日飆644點，A股今日復市預料可承接強勢，新年利是豐收的各位或者亦想乘勝追擊。8位股評人向本報精選表現值得憧憬、入場費不足1萬元的「利是股」，助大家將利是錢「滾大」，來年財源滾滾。
醫思健康(2138)
買入價：8.5元 目標價：11元 止蝕價：7.5元
醫思健康(2138)為本港最大的非醫院醫療服務供貨商之一，截至去年9月底止6個月，收入按年上升31.1%至18.93億元，考慮到期內受新冠肺炎疫情影響，其港澳美容及養生業務曾遭強制停業，以及內地業務中斷等，能交出如此成績屬不俗。隨著本港和內地放寬防疫措施，憧憬醫療需求回升，前景看好。
中薇證券研究部執行董事 黃偉豪
新秀麗(1910)
買入價：20元附近 目標價：25元 止蝕價：不設
新秀麗(1910)每季業績皆有改善，內地復常後當地業務預期亦會出現強勁反彈；另外兩地交易所進一步擴大股票互聯互通範圍並納入以香港作主要上市之外國公司，新秀麗有望成為南下資金其中一個吸納對象。
耀才證券研究部總監 植耀輝
南方東英黃金兩倍ETF(7299)
買入價：現價 目標價：9.5元 止蝕價：7元
聯儲局減慢加息步伐，美元及美債孳息回落，加上美國陷入經濟衰退的風險相當大，都有利於黃金。看好國際金價延續升浪，突破2,000美元甚至創新高。
富昌證券聯席董事 譚朗蔚
國泰航空(293)
買入價：8.1元 目標價：9.2元 止蝕價：7.8元
國泰航空(293)受惠全球放寬防疫政策，釋放抑壓多時的旅遊和出行的需求。
為配合市場需求，國泰正逐步恢復航班運力，計劃明年底前恢復至疫情前的水平。集團去年上半虧損大收窄，預料去年度業績有望進一步。
金利豐證券研究部經理 黃智慧
中國石化(386)
買入價：4元 目標價：4.5元 止蝕價：3.8元
中國石化(386)受惠中國工業復甦可期，成品油需求預期增加。加上公司有央企改革概念，A股H股股價近日雙雙破位，料有春江鴨進場部署。
銀河證券業務發展董事 羅尚沛
中國電力(2380)
買入價：3.42元 目標價：4.3元 止蝕價：3.2元
中國電力(2380)受惠內地復常經濟望重拾增長，具新能源概念，集團與投資者溝通良好，加上日前發出盈利預喜，市場預期2023盈利增至78%。
風險因素則在外國經濟衰退風險，有機會與日俱增。
iFast Global Markets副總裁 溫鋼城
中國電信(728)
買入價：3.3元 目標價：3.9元 止蝕價：2.9元
中國電信(728)核心移動通信、寬帶業務增長穩定，推進雲網融合，加快集團在產業數字化收入增長及佔比，去年上半年新增業務收入當中，五成是來自產業數字化業務，去年首次派中期股息，現價股值及股息吸引。
駿達資產管理有限公司投資策略總監 熊麗萍
中聯重科(1157)
買入價：4.15元 目標價：5.2元 止蝕價：3.5元
中國工程機械行業盈利今年料復甦，中聯重科(1157)受惠海外需求強勁、中國經濟逐步復常、運費和鋼材價格下降。
集團回購往績良好，去年8月開始持續回購A股，或預示行業即將進入上升周期，並擬分拆高空作業機械業務，有助釋放價值。
招銀國際策略師 蘇沛豐