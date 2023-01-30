乘勝追擊｜兔年發財 精選8隻利是股

兔年股市開門紅，恒生指數兩個交易日飆644點，A股今日復市預料可承接強勢，新年利是豐收的各位或者亦想乘勝追擊。8位股評人向本報精選表現值得憧憬、入場費不足1萬元的「利是股」，助大家將利是錢「滾大」，來年財源滾滾。

醫思健康(2138)

買入價：8.5元 目標價：11元 止蝕價：7.5元

醫思健康(2138)為本港最大的非醫院醫療服務供貨商之一，截至去年9月底止6個月，收入按年上升31.1%至18.93億元，考慮到期內受新冠肺炎疫情影響，其港澳美容及養生業務曾遭強制停業，以及內地業務中斷等，能交出如此成績屬不俗。隨著本港和內地放寬防疫措施，憧憬醫療需求回升，前景看好。

中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

新秀麗(1910)

買入價：20元附近 目標價：25元 止蝕價：不設

新秀麗(1910)每季業績皆有改善，內地復常後當地業務預期亦會出現強勁反彈；另外兩地交易所進一步擴大股票互聯互通範圍並納入以香港作主要上市之外國公司，新秀麗有望成為南下資金其中一個吸納對象。

耀才證券研究部總監 植耀輝