九倉倒退9成半派中期息0.2元 上半年僅沽出Mount Nicholson一單位

九倉期內香港和內地業務受新冠疫情嚴重影響而放緩，發展物業在銷售、入賬及減值撥備方面首當其衝，投資物業亦錄得近年首次倒退。上半年收入減少33.5%至82.1億元，營業盈利減少19.1%至34.8億元。

香港發展物業的成交量及所涉及金額較銳減，僅錄得一宗新銷售，涉及Mount Nicholson一個高層單位。（資料圖片）

香港物業收入減少75%至約6億元，營業盈利減少40%至4.2億元。發展物業的成交量及所涉及金額較前一年銳減，僅錄得一宗新銷售，涉及Mount Nicholson一個高層單位。

內地發展物業收入減少29%至49.9億元，營業盈利減少44%至6.1億元。入賬額主要來自蘇州和杭州的項目。鑒於最新市況，賬面值高於市場的未售存貨乃按市價計值，並已作出近20億元的減值撥備。內地投資物業收入減少4%至25.6億元；營業盈利則為17.8億元。

內地發展物業減值備 20 億元 香港僅賣 Mount Nicholson 一單位

九龍倉酒店收入減少36%至1.7億元，錄得營業虧損；物流基建收入增加13%至15.4億元，營業盈利增加41%至約4億元。現代貨箱碼頭吞吐量下降8%至230萬個標準箱，香港空運貨站貨物總量下降10%至80萬噸。

集團表示，中國在2022年面臨着巨大挑戰。新冠疫情反彈，壓抑了工業生產和國內消費。全球供應鏈重組造成深遠影響，長遠而言或會進一步削弱對內地產能和物流的需求。所有目光都聚焦在今年稍後召開的第二十次全國代表大會。

縱觀全球，地緣政治的緊張局勢繼續主導着國際議程，而量化緊縮、通脹和加息使發達經濟體陷入衰退，給未來帶來更多挑戰。全球經濟復甦仍然遙不可及。