九倉吳天海：未來6至12個月利率或緩和 利樓市成交

九龍倉(004)上半年度受累物業減值44.81億元，業績由盈為虧，錄得股東應佔虧損26.37億元，去年同期則獲利6.96億元；基礎淨盈利增9%，至19.79億元；維持派第一次中期股息，每股0.2元。早前指香港面對「三高」的集團主席吳天海表示，若美國聯儲局9月減息，由於相信香港不會立刻跟減，因此預料三高中的高利率及高匯率或會在未來9月12個月才見緩和，倘應驗則會對樓市有幫助，包括成交或增加，樓價或企穩。
下半年業績情況難預測
至於下半年情況，吳天海指「我自己都唔知」，共指近年市場有不少難以預測的突發情況，惟期望下半年業績表現平穩，維持派息，又指希望以公司業績支持股價，「否則做其他嘢都係虛嘅。」
內地投地風險回報不合理
至於內地樓市，他指和內地同業談及時，部分認為中央政策、尤其三中全會後的態度有助樓市補底，不過何時才將量價重拾升軌，則仍要看未來發展。九倉自2019年後再沒有補充土地儲備，被問及未來內地的投地政策，吳天海指有考慮若干地皮，惟目前內地土地競爭情況有變，指近日上海推出5幅土地拍賣，4幅以底價成交，1幅競爭激烈，他認為反映民企沒有興趣、亦沒有能力參與投地，餘下的國企只聚焦優質地塊，「平地大家唔想要，貴地大家都想要，但風險回報不合理。」