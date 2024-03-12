九倉業績｜吳天海：撤辣移除一大困擾 料樓價短期不會大變

九龍倉(004)今日公布去年全年轉賺9.45億元，並維持派息。主席兼常務董事吳天海表示，本地樓市「撤辣」移除一個重要困擾因素，惟未來還要看經濟情形和利率走勢。他指，雖然普遍認為利率似乎見頂，惟何時回落及回落速度仍受關注，另外全球經濟及地緣政局等種種因素對不同買家有不同困擾，最終結果都不能估計。

吳天海指，撤辣後樓市轉活躍，而價格暫時未見大變，亦相信短期價格不會有大變動，惟最重要是「有成交就有市場」，希望成交量保持，甚至繼續增加，認為對港整體樓市及經濟都是重要一環。