九倉業績｜吳天海：撤辣移除一大困擾 料樓價短期不會大變

九龍倉(004)今日公布去年全年轉賺9.45億元，並維持派息。主席兼常務董事吳天海表示，本地樓市「撤辣」移除一個重要困擾因素，惟未來還要看經濟情形和利率走勢。他指，雖然普遍認為利率似乎見頂，惟何時回落及回落速度仍受關注，另外全球經濟及地緣政局等種種因素對不同買家有不同困擾，最終結果都不能估計。
吳天海指，撤辣後樓市轉活躍，而價格暫時未見大變，亦相信短期價格不會有大變動，惟最重要是「有成交就有市場」，希望成交量保持，甚至繼續增加，認為對港整體樓市及經濟都是重要一環。
內地樓市兩極化 不急於投地
內地市場方面，他指不是一面倒差，一線及少數二線城市去年一手成交大致持平，二手亦價量見起動；不過大部二線與全部三四線「好靜」，影響整體感覺。他指，情況反映內地市場仍有購買力，但非常集中，料今年情況持續，所以發展商投地取向集中一線城市，「有人吼嘅地好多人吼，無人吼嘅地就完全無人吼」，出現兩極化。
至於集團去年的撥備主要集中內地寫字樓，吳天海稱手上住宅項目「已賣得七七八八」，因此令去年銷售大減；至於寫字樓則「難賣」，全國空置率亦偏高，亦看不到未來數年會有改善，因此不急於在內地投地「靚地唔覺得要去追，唔靚嘅地興趣又唔大」。不過他指，去年撥備壓力已減，希望今年不用再撥備，但假如市場繼續下調則仍有撥備需要。