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財經
2024-07-29 11:25:00

九倉系齊發盈警預料轉蝕　九倉置業：零售今年更趨嚴峻

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九倉系齊發盈警預料轉蝕　九倉置業：零售銷售今年更趨嚴峻

九倉系齊發盈警預料轉蝕　九倉置業：零售銷售今年更趨嚴峻

九龍倉置業（1997）、九龍倉集團（004）一同發盈利警告，預料轉蝕。其中九龍倉置業料蝕不少於9億；九龍倉集團料蝕25億元至28億元之間。九倉置業稱，本港零售銷售在2024年更趨嚴峻。

九倉系齊發盈警預料轉蝕，九倉置業指，「零售銷售今年更趨嚴峻」。 九倉系齊發盈警預料轉蝕，九倉置業指，「零售銷售今年更趨嚴峻」。

九倉置業：零售銷售銷售2024年更趨嚴峻

九倉置業表示，本港零售銷售自2023年第一季邊境重開後復蘇，但很快便陷入停滯，市況隨後在2024年更趨嚴峻。根據集團投資物業半年度獨立重估的初步結果顯示，截至2024年6月底止六個月的重估虧損總額可能超過同期的基礎淨盈利。集團截至2024年6月底止六個月可能錄得為數不少於9億元的虧損，而截至2023年6月止六個月則錄得股東應佔盈利18.05億元。集團的整體財政狀況仍然穩健。重估虧損乃非現金及未變現的項目。

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九龍倉：整體財政狀況仍然穩健

九龍倉集團表示，根據集團投資物業半年度獨立重估的初步結果顯示，截至2024年6月底止六個月的應佔投資物業重估虧損淨額可能超過同期的基礎淨盈利，料可能錄得股東應佔虧損，為數介乎25億元至28億元之間，而2023年同期則錄得股東應佔盈利6.96億萬元。集團的整體財政狀況仍然穩健。重估虧損乃非現金及未變現的項目。

不過兩間集團均分別表示，儘管上述情況，集團整體財政狀況仍然穩健。重估虧損乃非現金及未變現的項目。

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