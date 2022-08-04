九倉置業中期蝕近14.7億中期息每股0.7元 投資物業重估逾50億致虧損

九龍倉置業（1997）上半年業績由盈轉虧，截至6月底止半年蝕近14.7億元，去年同期錄得盈利29.7億元。九置未經審核的基礎淨盈利增加3.1%至33.73億元，相當於每股1.11元。投資物業重估虧損淨額50.4億元，去年同期為2.78億元。派發中期息每股0.7港元，按年增加4.5%。

新冠疫情纏擾下，收入和營業盈利處於較低水平業，而資產價值持績下降，導致業績轉差。投資物業半年度重估錄得逾50億元的未變現虧損。資產淨值跌至不足2,000億元，是2017年上市以來首次。

收入下降17%，主要由於旗下海港企業的發展入賬額少，而營業額則持平。期內，海港城整體收入（包括酒店）增加2%，營業盈利增加7%。其中商場收入增加1%，營業盈利增加6%，出租率維持於93%。寫字樓收入及營業盈利皆增加3%。出租率升至87%。

資產淨值跌至不足 2,000 億元 是 2017 年上市以來首次

時代廣場整體收入下跌15%，營業盈利下跌3%。因市值租金下跌的關係，商場收入減少22%，營業盈利減少5%。出租率穩企於93%。寫字樓的收入及營業盈利與2021年同期持平，出租率為90%。。

中環卡佛大廈和會德豐大廈在多元化的租戶當中仍然存在相對穩定的需求，兩項物業的寫字樓出租率分別高企於98%及92%，而零售部分皆全部租出。惟收入和營業盈利皆下跌6%，原因是參照市場水平對租金作出調整。

荷里活廣場收入持平，營業盈利增加1%，出租率為93%。