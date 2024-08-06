九倉置業半年盈轉虧 稱「所有物業種類都供過於求」

九龍倉置業(1997)公布6月底止半年業績，期內由盈轉虧，蝕10.52億元，去年同期純利18.05億元，主要受累投資物業重估減值44.26億元；基礎淨盈利增加2.1%，至31.23億元；收入65.01億元，按年多0.4%；營業盈利49.15億元，少0.5%；每股基本虧損0.35元；每股中期息0.64元，少4.5%。 期內集團負債淨額減少12億元或3.3%，至351億元，當中涉及360億元債務及9億元銀行存款。負債淨額與總權益比率下降0.3個百分點，至18.3%。 海港城寫字樓出租率 88% 分類表現方面，海港城期內包括酒店的整體收入多5%，營業盈利升3%，單計商場的收入增加7%，營業盈利上升6%，出租率為97%；不過寫字樓業務未見好轉，6月出租率為88%，租賃活動主要由中小型單位帶動，收入則跌2%，營業盈利少5%。

至於時代廣場整體收入穩定，營業盈利增加1%，單計商場出租率94%，收入增加4%，營業盈利升6%。不過，寫字樓業務持續受壓，租戶紛紛尋求縮減規模和節省成本的選擇，市場對大型單位的需求微弱，時代廣場寫字樓6月出租率 87%，收入跌8%，營業盈利失10%。 預期租金調整持續至營商環境改善 九倉置業指，本港營商環境仍然困難，匯率走勢不利、息口高企及人手短缺影響業務營運能力。入境旅遊正在艱苦經營之際，出境旅遊日益增加亦進一步打擊本地消費。今年首兩個月，整體零售銷售在低基數下增長平平，其後在3月出現轉折掉頭向下，第二季的零售銷售更出現雙位數急劇下滑。寫字樓亦遭經濟疲弱和供應過剩夾擊，預期租金調整會持續直至營商環境改善為止。酒店業亦尚未完全恢復，房價在去年初邊境重開初期有所飆升後回落。