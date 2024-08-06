九倉置業半年盈轉虧 稱「所有物業種類都供過於求」

九龍倉置業(1997)公布6月底止半年業績，期內由盈轉虧，蝕10.52億元，去年同期純利18.05億元，主要受累投資物業重估減值44.26億元；基礎淨盈利增加2.1%，至31.23億元；收入65.01億元，按年多0.4%；營業盈利49.15億元，少0.5%；每股基本虧損0.35元；每股中期息0.64元，少4.5%。
期內集團負債淨額減少12億元或3.3%，至351億元，當中涉及360億元債務及9億元銀行存款。負債淨額與總權益比率下降0.3個百分點，至18.3%。
海港城寫字樓出租率88%
分類表現方面，海港城期內包括酒店的整體收入多5%，營業盈利升3%，單計商場的收入增加7%，營業盈利上升6%，出租率為97%；不過寫字樓業務未見好轉，6月出租率為88%，租賃活動主要由中小型單位帶動，收入則跌2%，營業盈利少5%。
至於時代廣場整體收入穩定，營業盈利增加1%，單計商場出租率94%，收入增加4%，營業盈利升6%。不過，寫字樓業務持續受壓，租戶紛紛尋求縮減規模和節省成本的選擇，市場對大型單位的需求微弱，時代廣場寫字樓6月出租率 87%，收入跌8%，營業盈利失10%。
預期租金調整持續至營商環境改善
九倉置業指，本港營商環境仍然困難，匯率走勢不利、息口高企及人手短缺影響業務營運能力。入境旅遊正在艱苦經營之際，出境旅遊日益增加亦進一步打擊本地消費。今年首兩個月，整體零售銷售在低基數下增長平平，其後在3月出現轉折掉頭向下，第二季的零售銷售更出現雙位數急劇下滑。寫字樓亦遭經濟疲弱和供應過剩夾擊，預期租金調整會持續直至營商環境改善為止。酒店業亦尚未完全恢復，房價在去年初邊境重開初期有所飆升後回落。
集團指，全球經濟放緩和地緣政治局勢緊張所帶來的不確定性將繼續影響本港整體經濟。零售業和酒店業飽受消費模式轉變的衝擊。目前所有物業種類都供過於求，惟冀匯率和利率等周期性因素改善後，需求得以回升。