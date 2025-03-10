九倉置業少賺81%減派息 海港城時代廣場營業額租金降

九龍倉置業(1997)公布去年底止全年純利8.91億元，按年大減81.3%；基礎淨盈利多2%，至61.39億元，當中未計入物業重估減值淨額56.21億元，大升3.8倍。集團期內收入129.12億元，少近3%；每股盈利0.29元；第二次中期息每股0.6元，減1.6%，全年共派1.24元，跌3.1%，派息比率65%。 九倉置業今日股價走弱，現報20.5元，跌0.75元或3.5%。 海港城營業盈利增 0.4% 分部業績表現方面，九倉置業去年投資物業收入減少1%，至108.01億元，營業盈利減少2%，至91.02億元。酒店收入減少1%，至15.41億元，營業盈利減少 53%，至9,900萬元。在投資物業及酒店分部內，海港城(包括酒店)的總收入增加2%，至90.96億元，營業盈利增加0.4%，至72.04億元，分別佔集團收入 70%及集團營業盈利74%。

另外，集團期內發展物業收入下跌36%，至1.52億元，營業盈利錄得1.66億元，大升4.9倍，主要因為調整過往年度成本。 寫字樓需求疲軟 酒店入住率保持 九倉置業表示，市場對商用物業的需求仍然疲弱。零售銷售在2023年年初新冠肺炎疫後復常初期短暫反彈後再度下滑至今，港元強勢及減息步伐相對緩慢均持續削弱零售銷售。寫字樓需求亦見疲軟，皆因企業在不確定的環境下紛紛尋求控制成本。另外，海港城和時代廣場的商場空置率維持在較低水平，但租戶銷售額下跌導致營業額租金減少，影響集團收入。訪港旅客增加保障了酒店入住率，但房價跟隨市況下跌。

負債淨額創上市以來最低水平 集團指，寫字樓租戶面對不明朗的經營環境，繼續以節流為主。集團提供靈活的租賃條款並加快改善物業以維持競爭力，成功提升出租率至達90%水平。在息口前景不明朗的情況下，集團積極採取措施管理債務，負債淨額進一步下降至342億元，是自上市以來最低水平，並減輕借貸成本對盈利影響。