九巴半年虧損約1.4億母企轉蝕 最快2025年8分1車隊電動化

九巴母公司載通國際（062）上半年業績轉盈為虧，蝕9,450萬元，受到第五波疫情爆發影響；半年收入按年減少13%至29.5億元。不派中期息。

九巴上半年除稅後虧損約1.4億元，按年增加近3倍，主要由於疫情爆發導致乘客量大幅下降。期內車費收入近26億元，減少近14%。非車費收入約1.2億元，按年減少3230萬元。九巴在防疫抗疫基金下各項支援計劃中獲得政府補貼2.37億元。龍運巴士除稅後虧損2,540萬元，轉盈為虧，車費收入減少11.4%。

載通業績公告指出，九巴已訂購52部雙層電動巴士，連同今年已投入服務的單層電巴，九巴及龍運有逾80部電巴最快年底開始陸續投入服務，並計劃最快於2025年，8分1車隊達至電動化。

另外，九巴計劃興建兩座新車廠，足夠支援4分1的車隊提升至電巴。同時，集團去年已開始設置太陽能板，目標在2023年底，在各巴士車廠、建築物、巴士站以及巴士車頂設置約3萬塊太陽能板，促進可再生能源的應用。

建兩車廠支援 電動化 日前招標買100架傳統巴士

九巴曾於今年6月表示，除非電巴配套未能配合，否則九巴將停止購置傳統的柴油巴士。集團業績公告未有提及停買柴油巴士的計劃。不過九巴日前於官網發出招標公告，有意購入100架達歐盟6型排放標準的雙層巴士，交付日期為2024年第一季。九巴回覆香港傳媒查詢時承認，因應最新全球物料供應、本港營運環境，加上考慮到九巴已採購的52部雙層電動巴士，目前尚未抵港投入服務，為確保穩定可靠的巴士服務，故作出有關招標邀請。九巴又強調，爭取2040年全面使用新能源巴士的目標不變，亦會同步繼續購入電巴。