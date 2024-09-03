九月開局｜北水佔大市逾兩成買額 港股通吸119億 近半年多

港股9月開局向下，恒生指數昨低開127點後持續向下，一度最多挫344點，收市仍失297點或1.7%，報17,691點。北水再趁大市回吐大手掃貨，昨滬深合共淨買額119.39億元，為今年3月下旬以來約5個半月最大單日吸資額，單計港股通買額達242.57億元，佔主板成交額1,129億元的21.5%。

三大ETF佔76%吸資 騰訊小米遭摒棄

北水繼續以指數買賣基金(ETF)為撈貨目標，盈富基金(2800)昨淨買額67.56億元，恒生中國企業(2828)亦吸資11.26億元，南方恒生科技(3033)亦流入11.35億元，3隻ETF的吸資額已佔整體淨吸資76%。另外，股息率吸引的建設銀行(939)亦有3.52億元流入。相反，騰訊控股(700)港股通淨走資1.91億元；小米集團(1810)亦走資5,343萬元。