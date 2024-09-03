九月開局｜北水佔大市逾兩成買額 港股通吸119億 近半年多

港股9月開局向下，恒生指數昨低開127點後持續向下，一度最多挫344點，收市仍失297點或1.7%，報17,691點。北水再趁大市回吐大手掃貨，昨滬深合共淨買額119.39億元，為今年3月下旬以來約5個半月最大單日吸資額，單計港股通買額達242.57億元，佔主板成交額1,129億元的21.5%。
三大ETF佔76%吸資 騰訊小米遭摒棄
北水繼續以指數買賣基金(ETF)為撈貨目標，盈富基金(2800)昨淨買額67.56億元，恒生中國企業(2828)亦吸資11.26億元，南方恒生科技(3033)亦流入11.35億元，3隻ETF的吸資額已佔整體淨吸資76%。另外，股息率吸引的建設銀行(939)亦有3.52億元流入。相反，騰訊控股(700)港股通淨走資1.91億元；小米集團(1810)亦走資5,343萬元。
摩根士丹利發報告指，目前宏觀訊號混亂，而內地的政策寬鬆程度仍不足而且較被動，預計未來中資股將呈現較高波幅的區間上落，直至宏觀經濟數據穩定、企業盈利見底回升及中央政策進一步轉明確。該行籲投資者採取防守政策，並將MSCI中國指數今年的回報預測由9%降至6%，明年料為8%；較市場普遍認為今明兩年回報14%及12%為低。
新世界瀉13%創上市低 高盛憂削派息
藍籌股方面，上周五預告全年業績或轉蝕最多200億元的新世界發展(017)昨一度大挫14.1%，至6.74元的上市新低，收市報6.83元，仍失1.02元或近13%，為表現最差藍籌，成交額2.88億元，當中1.43億元或近半為沽空，市值跌至171.9億元。高盛報告認為，新世界去年度的下半年經常性虧損料約30億元，並預期淨負債率仍上升1.5個百分點，至78.4%；該行又相信，新世界的盈警增加了2024年度下半年不派息的風險，或者會減少末期息分派，至較中期息的0.2更低。