九龍倉中期錄虧損26億，前景仍受經濟不穩及市場波動籠罩。

將收入仔細分類，香港發展物業方面，收入減少2%至3.05億元，營業盈利上升1.13倍至1.79億元；而內地發展物業收入減少25%至25.04億元，營業盈利增加4.09億元至4.85億元。

九龍倉期內基礎淨盈利19.79億元，按年升9.28%；主要因為發展物業撥備減少至5.64億元，2023年同期則為10.33億元。收入70.32億元，按年跌13.51%。營業盈利30.85億元，跌1.72%。

九龍倉（004）公布截至6月底止中期業績，集團上半年度由盈為虧，錄得股東應佔虧損26.37億元，每股虧損0.86元，維持派第一次中期股息，每股0.2元。去年同期則獲利6.96億元。

九龍倉：仍被經濟不穩及市場波動籠罩

集團表示，香港雖在二月撤銷印花稅，惟於息口仍高企和經濟活動疲弱影響售樓，另因港口業務受到供應鏈重組、紅海航運中斷和區內競爭加劇影響，吞吐量減少。

至於內地方面則零售市場持續疲弱。由於憂慮通縮風險、就業保障和房地產市場動盪，消費者支出仍然謹慎，給零售業和款待業帶來額外挑戰。雖有中央政府出台房地產扶持政策，但提振作用仍未見活躍。

九龍倉又展望業務前景，仍被經濟不穩及市場波動所籠罩。美國息口轉向、貿易緊張局勢和地緣政治風險對全球經濟愈見影響。中國內地正面對房地產行業的高槓桿和高庫存，以及消費意欲減弱和儲蓄率上升等挑戰。香港方面，港元走強和金融狀況偏緊亦阻礙經濟復甦。集團會繼續審慎理財，在經濟逆境中把握機遇，提升業務表現。