二千億保交樓專項貸款傳啟動 基金不救助房企

為應對樓盤停工及業主集體斷供引致的爛尾樓問題的紓困基金據傳啟動。內地財新網引述消息報道，專項用於保交樓的全國性紓困基金啟動。該基金初期規模2,000億元（人民幣．下同）的專項貸款，由人行指導國開行及農業發展銀行在現有貸款額度中安排，之後進出口銀行也可能加入，而中央財政將根據實際貸款金額，向政策性銀行給予1厘的貼息，期限不超過兩年。

人行將向國有商業銀行發放2,000億元低息貸款，年利率約1.75厘，冀商業銀行透過5倍槓桿效應，提供萬億元資金協助爛尾樓完工。

報道稱，監管高層表明，該紓困基金「不刺激房地產市場，不救助房地產企業」，資金最終嚴格限定用於各地已售、逾期、難交付的樓盤建設交付，並封閉運行、專款專用。

限用於逾期已售樓盤建設

有關專項貸款採用城市「統貸統還」模式，由地方政府借入、使用及償還，借貸計入地方政府債務，原則上貸款期限不超過3年；貸款頭兩年，利率標準為貼息後的2.8厘，第三年漲至3.2厘；若債務超過3年不能歸還，利率將在第三年的基礎上翻倍，由財政部會督促有關地方政府還債。住建部、財政部和人行等將有措施出台，通過政策性銀行專項借款方式，支持已售逾期交付的住宅項目完成建設交付，專項借款採取城市統借統還模式，即以城市為單位借入、使用、償還。