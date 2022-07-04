互聯互通｜中港將推利率互換通 先開通北向通

中國人民銀行、香港證監會及金管局聯合公告，為促進中港金融衍生品市場共同發展，與中國外匯交易中心(全國銀行間同業拆借中心)、銀行間市場清算所和香港場外結算，開展香港與內地利率互換市場互聯互通合作(互換通)，並預期將於6個月後正式啟動互換通，但初期先開通「北向通」。

互換通指境內外投資者通過香港與內地基礎設施機構連接，參與兩個金融衍生品市場機制安排。初期先開通「北向通」，即香港及其他國家和地區境外投資者經由香港與內地基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場。未來將適時研究擴展至「南向通」，即境內投資者經由兩地基礎設施機構之間的互聯互通機制安排，參與香港金融衍生品市場。

互換通遵守兩地市場相關法律法規。「北向通」遵守現行內地銀行間金融衍生品市場對外開放政策框架，同時尊重國際慣例做法，便捷境外投資者進行內地銀行間金融衍生品交易和風險對沖，可交易標的初期為利率互換產品，其他品種後續將根據市場情況適時開放。

香港與內地金融衍生品市場監管機構將各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者利益為目的，在「互換通」下建立有效機制，及時處理出現的違法違規行為。香港與內地金融衍生品市場監管機構將簽訂監管合作備忘錄，建立健全監管合作安排和聯絡協商機制，維護金融市場穩定和公平交易秩序。

延展至場外衍生工具

證監會行政總裁歐達禮表示，憑藉滬深港通的成功，內地與香港之間的市場互聯互通已逐步擴展至其他渠道。市場聯通透過互換通延展至場外衍生工具，將是新的里程碑，讓國際投資者能夠更廣泛地參與龐大的內地債券市場。實施細節及正式啟動的日期將會適時公布。金管局總裁余偉文指，互換通將與債券通產生良好協同效應，方便持有内地債券的國際投資者管理利率風險，同時可進一步提升內地金融市場對外開放的深度及廣度。

人行與金管局公布優化貨幣互換協議

另外，人行與金管局亦公布優化貨幣互換協議，改為常備協議形式，毋須續期，協議規模並由原來的5,000億元人民幣/5,900億港元，擴大至8,000億元人民幣/9,400億港元。金管局將進一步優化人民幣流動資金安排，包括擴大規模及簡化操作，以支持香港離岸人民幣市場持續發展。具體內容將適時公布。