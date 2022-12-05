互聯互通8周年 南向資金淨流入2.6萬億

港交所(388)今天公布，香港與內地股票市場互聯互通機制8周年，而截至今年11月30日，北向滬股通和深股通8年累計成交額達89.4萬億元人民幣，累計1.7萬億元人民幣淨流入內地股票市場。香港和海外投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元人民幣，激增至今年11月30日的2.2萬億元人民幣。

南向港股通(包括滬港通下的港股通和深港通下的港股通)8年累計成交30.4萬億元，累計2.6萬億元內地資金淨流入港股市場。內地投資者透過港股通投資港股的持股總額持續攀升，由2014年底的131億元，增至2萬億元。

另外，截至今年11月30日，北向滬股通和深股通今年日均成交額已達1,011億元人民幣，南向港股通今年日均成交額已達305億元。

今年推一系列新舉措，包括已於7月4日將ETF 納入滬深港通，以及優化滬港通交易日曆以進一步提高互聯互通下的跨市場投資便利性。此外，港交所亦支持將在香港上市的外國公司納入港股通，及港股通推出以人民幣計價交易櫃台。

港交所續優化機制

連接香港和上海股票市場的滬港通機制於2014年11月17日啟動。2016年12月5日，連接香港和深圳股票市場的深港通機制啟動。滬深港通的開通，讓投資者首次在不改變本地市場交易習慣的原則下，方便快捷地直接參與對方市場，開啟了內地資本市場雙向開放的新時代。未來，港交所將繼續與廣大用戶、監管機構、內地合作夥伴及市場各方合作，不斷優化互聯互通機制，為兩地市場投資者及發行人創造更多機遇，連接內地與世界。