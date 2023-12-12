互聯網券商出金慢？證券業內人士拆解「快」的概念 「出金唔係FPS！」

前陣子有討論區瘋傳指有富途用戶不滿出金進度緩慢，引發網民質疑平台是否存在營運困難。當然，互聯網券商挾著金融科技加持，難免令用戶會對出入金的「快」「慢」速度概念，存在一些類似轉數快的即時觀念，然而有別於轉帳，證券交易涉及的出入金到底是甚麼一回事？不如請教證券業內人士現身說法！小編早前跟兩位業內人士訪談，以了解傳統交易的機制，以及現時借助金融科技後，出入金有何不同吧。

訪問 證券業內人士葉翠玲： 傳統交易VS網上交易

問：未有科技加持下，分享傳統股票買賣時，處理出入金時交易員需涉及甚麼步驟？ 一般花多久時間？

答：十多年前，在未有科技加持下，香港入金要拿銀行入數紙發傳真，亦要人手進行核對，需時可長達一天，後來可以手機拍照發給對方，再聯絡公司處理。不過，現時有eDDA及網上認證等科技的便利之下，入金的過程能短至以分鐘計。

至於出金方面，以前證券商主要以電話形式接收指令，並用電話錄音及核對個人訊息去識別及保障投資者，操作上比較複雜。此外，當時大部分證券行規模較小，未必有大部分銀行的轉帳對接，因此主要以出票形式提款，一般最少經歷一個工作天的過程。現時網上證券商盛行並規模化，具一定規模的公司會設定多個銀行的轉帳對接系統，讓銀行轉帳的過程更快捷便利。

問：你怎麼看現在網上交易的效率與優勢？

答：在網路交易還未盛行之前，由於牽涉到提供許多硬體及交易員進行服務，流程較花時間；網上交易出現後，客戶更多能自主按照行情進行即時交易。而因為入金流程的簡化，加上eDDA及網上認證等科技的便利，客戶加碼落注的動作更為靈活，更易捕捉到入市良機。同樣地，出金程序的數碼化和簡化亦讓客戶更能靈活調動資金，加強客戶資金流動及落注的信心。

問：有了科技加持，這種網上交易機制，到底較傳統快了多少？

答：傳統上，客戶看到行情時機，會致電交易員去執行指示，當中涉及人手溝通，核對等較費時的步驟，亦會出現繁忙時段無法致電，或臨近收盤趕不及下單等意外。網上交易直接下單，整個流程最快可以在10數秒內完成。