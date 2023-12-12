互聯網券商出金慢？證券業內人士拆解「快」的概念 「出金唔係FPS！」

前陣子有討論區瘋傳指有富途用戶不滿出金進度緩慢，引發網民質疑平台是否存在營運困難。當然，互聯網券商挾著金融科技加持，難免令用戶會對出入金的「快」「慢」速度概念，存在一些類似轉數快的即時觀念，然而有別於轉帳，證券交易涉及的出入金到底是甚麼一回事？不如請教證券業內人士現身說法！小編早前跟兩位業內人士訪談，以了解傳統交易的機制，以及現時借助金融科技後，出入金有何不同吧。
訪問證券業內人士葉翠玲：傳統交易VS網上交易
問：未有科技加持下，分享傳統股票買賣時，處理出入金時交易員需涉及甚麼步驟？ 一般花多久時間？
答：十多年前，在未有科技加持下，香港入金要拿銀行入數紙發傳真，亦要人手進行核對，需時可長達一天，後來可以手機拍照發給對方，再聯絡公司處理。不過，現時有eDDA及網上認證等科技的便利之下，入金的過程能短至以分鐘計。
至於出金方面，以前證券商主要以電話形式接收指令，並用電話錄音及核對個人訊息去識別及保障投資者，操作上比較複雜。此外，當時大部分證券行規模較小，未必有大部分銀行的轉帳對接，因此主要以出票形式提款，一般最少經歷一個工作天的過程。現時網上證券商盛行並規模化，具一定規模的公司會設定多個銀行的轉帳對接系統，讓銀行轉帳的過程更快捷便利。
問：你怎麼看現在網上交易的效率與優勢？
答：在網路交易還未盛行之前，由於牽涉到提供許多硬體及交易員進行服務，流程較花時間；網上交易出現後，客戶更多能自主按照行情進行即時交易。而因為入金流程的簡化，加上eDDA及網上認證等科技的便利，客戶加碼落注的動作更為靈活，更易捕捉到入市良機。同樣地，出金程序的數碼化和簡化亦讓客戶更能靈活調動資金，加強客戶資金流動及落注的信心。
問：有了科技加持，這種網上交易機制，到底較傳統快了多少？
答：傳統上，客戶看到行情時機，會致電交易員去執行指示，當中涉及人手溝通，核對等較費時的步驟，亦會出現繁忙時段無法致電，或臨近收盤趕不及下單等意外。網上交易直接下單，整個流程最快可以在10數秒內完成。
PS: 受訪者為交易員，但主要是負責執行交易指示為主。出入金步驟等事項則由公司專員負責，交易員不需要牽涉在內。在出入金一事上，交易員的角色更多是讓客戶知道T+2機制下的交收時間(比如客戶今天賣了股票後，甚麼時間能收到資金可以進行出金。)
訪問富途出入金組主管袁影彤：出金其實唔同FPS
問：其實在網上證券交易環境下，在沒有經紀中介的協助，處理出入金需要甚麼金融科技和IT保安程序呢？
答：在網上交易環境下，證監會對券商處理客戶資金有嚴格指引，客戶存入券商在銀行指定的客戶帳戶，跟券商日常運作的資金是完全分開的，而且證監會亦要求券商每月提交財務資源申報表(FRR)報告，來確保券商財務狀況穩定。(可參考：第571I章 《證券及期貨(客戶款項)規則》 (elegislation.gov.hk)) 另外本身銀行網上交易轉帳系統，是需要一組出入金同事及兩組非出入金同事審批，以確保符合合規要求，避免合謀提走客戶資金等的風險。
大致流程可理解為：客戶發出出金指令 > 出金根據客戶要求同事處理 > 再交銀行網絡系統 > 再由分別2位不同組同事審批。需注意出金轉帳程序除了券商內部，亦涉及一系列的銀行系統驗證及加密處理，以確保安全可靠。
問：「快」「慢」概念在網上交易環境下應如何理解？欠缺周全的網上交易系統，會引申甚麼危機或風險？
答：現今科技的便利下，不少客戶對轉帳的理解是像FPS般實時過帳，然而金融機構每天處理的出金可達幾百甚至上千筆，而且當中牽涉多種的驗證及合規流程，因此不少券商會設有即日或隔日指定時間到帳的預期，例如上午11時前提出出金，同日下午6點前到帳等。
而事實上，出金有分「即時到帳」和「非即時到帳」兩種形式。前者屬於銀證轉賬，但是目前僅有招商銀行和民生銀行能夠提供，而大部分香港本地客戶並沒有這兩家銀行的戶口；至於後者，包括：一，用支票因為沒有轉帳費用，但是要隔天才能到帳、二，網銀轉帳，但有轉帳費用，有些是券商承擔的，亦有些券商則轉嫁給客戶。
科技便利解決了我們大量客戶同時出金的問題，同樣是幾千個客戶，像富途等一些較具規模的網上券商，就能做到當天全部處理完畢，並不是所有券商能夠做到。
參考各大券商出金資料
1, 與傳統券商出金時間比較：
一般來說，傳統券商跟互聯網券商之間，前者限制會較多，且一般以支票方式出金，速度會比較慢。例如耀才證券，如果客戶非中銀、滙豐或恒生，只支持支票出金(來源：https://www.bsgroup.com.hk/fund/withdrawal)。又如輝立證券，有提及提款申請須於上午9時20分前提出，才能即日到帳，而非中銀、滙豐、恒生或渣打銀行，需時3個工作天才收到款項(來源：http://www.poems.com.hk/zh-hk/customer-service/fund-management/deposit/#Withdraw/Transfer)。
2, 主流互聯網券商出金時間比較：
富途證券：官網稱最快可提供即日收款，前提是提款申請須於上午11時前，便可於當日傍晚6時前收款；如提款申請是上午11時後，便要到下一個工作天的傍晚6時前到帳。(來源：https://www.futuhk.com/support/categories/689?global_content=%7B%22promote_id%22%3A13765%2C%22sub_promote_id%22%3A10%7D)
老虎證券：描述比較籠統，官網指會在工作日時間對提取資金的請求進行審核，並在1個工作日時間內向客戶的收款帳號轉帳。而提款到帳一般需要1至2個工作日，受銀行政策及規則的影響，以資金實際到帳時間為準。(來源：https://www.tigerbrokers.com.hk/help/detail/67756634?_sasdk=dMThjM2QxNGI4Zjc0MzctMDg0ZWRmMzM3YjFlNjktMjYwMzEwNTEtMjA3MzYwMC0xOGMzZDE0YjhmOGQxMg)
華盛証券：較富途描述清晰，但仍需時1個工作天。分提款申請時間、預計券商處理完成時間和預計銀行到帳時間3項。如客戶在工作天中午12時前提出出金，下一個工作天下午4時後才收款；如提出申請是工作天中午12時後，則要延至次兩個工作天下午4時後才收款。(來源：https://www.vbkr.com/help/topic2-withdrawal-process-guide)