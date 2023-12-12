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財經
2023-12-12 22:15:00

互聯網券商出金慢？證券業內人士拆解「快」的概念 「出金唔係FPS！」

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互聯網券商出金慢？證券業內人士拆解「快」的概念 「出金唔係FPS！」

互聯網券商出金慢？證券業內人士拆解「快」的概念 「出金唔係FPS！」

前陣子有討論區瘋傳指有富途用戶不滿出金進度緩慢，引發網民質疑平台是否存在營運困難。當然，互聯網券商挾著金融科技加持，難免令用戶會對出入金的「快」「慢」速度概念，存在一些類似轉數快的即時觀念，然而有別於轉帳，證券交易涉及的出入金到底是甚麼一回事？不如請教證券業內人士現身說法！小編早前跟兩位業內人士訪談，以了解傳統交易的機制，以及現時借助金融科技後，出入金有何不同吧。

證券業內人士葉翠玲。

證券業內人士葉翠玲。

訪問證券業內人士葉翠玲：傳統交易VS網上交易

問：未有科技加持下，分享傳統股票買賣時，處理出入金時交易員需涉及甚麼步驟？ 一般花多久時間？

答：十多年前，在未有科技加持下，香港入金要拿銀行入數紙發傳真，亦要人手進行核對，需時可長達一天，後來可以手機拍照發給對方，再聯絡公司處理。不過，現時有eDDA及網上認證等科技的便利之下，入金的過程能短至以分鐘計。

至於出金方面，以前證券商主要以電話形式接收指令，並用電話錄音及核對個人訊息去識別及保障投資者，操作上比較複雜。此外，當時大部分證券行規模較小，未必有大部分銀行的轉帳對接，因此主要以出票形式提款，一般最少經歷一個工作天的過程。現時網上證券商盛行並規模化，具一定規模的公司會設定多個銀行的轉帳對接系統，讓銀行轉帳的過程更快捷便利。

問：你怎麼看現在網上交易的效率與優勢？

答：在網路交易還未盛行之前，由於牽涉到提供許多硬體及交易員進行服務，流程較花時間；網上交易出現後，客戶更多能自主按照行情進行即時交易。而因為入金流程的簡化，加上eDDA及網上認證等科技的便利，客戶加碼落注的動作更為靈活，更易捕捉到入市良機。同樣地，出金程序的數碼化和簡化亦讓客戶更能靈活調動資金，加強客戶資金流動及落注的信心。

問：有了科技加持，這種網上交易機制，到底較傳統快了多少？

答：傳統上，客戶看到行情時機，會致電交易員去執行指示，當中涉及人手溝通，核對等較費時的步驟，亦會出現繁忙時段無法致電，或臨近收盤趕不及下單等意外。網上交易直接下單，整個流程最快可以在10數秒內完成。

PS: 受訪者為交易員，但主要是負責執行交易指示為主。出入金步驟等事項則由公司專員負責，交易員不需要牽涉在內。在出入金一事上，交易員的角色更多是讓客戶知道T+2機制下的交收時間(比如客戶今天賣了股票後，甚麼時間能收到資金可以進行出金。)
富途出入金組主管袁影彤。

富途出入金組主管袁影彤。

訪問富途出入金組主管袁影彤：出金其實唔同FPS

問：其實在網上證券交易環境下，在沒有經紀中介的協助，處理出入金需要甚麼金融科技和IT保安程序呢？

答：在網上交易環境下，證監會對券商處理客戶資金有嚴格指引客戶存入券商在銀行指定的客戶帳戶，跟券商日常運作的資金是完全分開的，而且證監會亦要求券商每月提交財務資源申報表(FRR)報告，來確保券商財務狀況穩定。(可參考：571I 《證券及期貨(客戶款項)規則》 (elegislation.gov.hk)) 另外本身銀行網上交易轉帳系統，是需要一組出入金同事及兩組非出入金同事審批，以確保符合合規要求，避免合謀提走客戶資金等的風險

大致流程可理解為：客戶發出出金指令 出金根據客戶要求同事處理 再交銀行網絡系統 再由分別2位不同組同事審批。需注意出金轉帳程序除了券商內部，亦涉及一系列的銀行系統驗證及加密處理，以確保安全可靠。

問：「快」「慢」概念在網上交易環境下應如何理解？欠缺周全的網上交易系統，會引申甚麼危機或風險？

答：現今科技的便利下，不少客戶對轉帳的理解是像FPS般實時過帳，然而金融機構每天處理的出金可達幾百甚至上千筆，而且當中牽涉多種的驗證及合規流程，因此不少券商會設有即日或隔日指定時間到帳的預期，例如上午11時前提出出金，同日下午6點前到帳等。

而事實上，出金有分「即時到帳」和「非即時到帳」兩種形式。前者屬於銀證轉賬，但是目前僅有招商銀行和民生銀行能夠提供，而大部分香港本地客戶並沒有這兩家銀行的戶口；至於後者，包括：一，用支票因為沒有轉帳費用，但是要隔天才能到帳、二，網銀轉帳，但有轉帳費用，有些是券商承擔的，亦有些券商則轉嫁給客戶。

科技便利解決了我們大量客戶同時出金的問題，同樣是幾千個客戶，像富途等一些較具規模的網上券商，就能做到當天全部處理完畢，並不是所有券商能夠做到。

參考各大券商出金資料

1, 與傳統券商出金時間比較：

一般來說，傳統券商跟互聯網券商之間，前者限制會較多，且一般以支票方式出金，速度會比較慢。例如耀才證券，如果客戶非中銀、滙豐恒生，只支持支票出金(來源：https://www.bsgroup.com.hk/fund/withdrawal)。又如輝立證券，有提及提款申請須於上午9時20分前提出，才能即日到帳，而非中銀、豐、恒生或渣打銀行，需時3個工作天才收到款項(來源：http://www.poems.com.hk/zh-hk/customer-service/fund-management/deposit/#Withdraw/Transfer)。

2, 主流互聯網券商出金時間比較：

富途證券：官網稱最快可提供即日收款，前提是提款申請須於上午11時前，便可於當日傍晚6時前收款；如提款申請是上午11時後，便要到下一個工作天的傍晚6時前到帳。(來源：https://www.futuhk.com/support/categories/689?global_content=%7B%22promote_id%22%3A13765%2C%22sub_promote_id%22%3A10%7D)

老虎證券：描述比較籠統，官網指會在工作日時間對提取資金的請求進行審核，並在1個工作日時間內向客戶的收款帳號轉帳。而提款到帳一般需要1至2個工作日，受銀行政策及規則的影響，以資金實際到帳時間為準。(來源：https://www.tigerbrokers.com.hk/help/detail/67756634?_sasdk=dMThjM2QxNGI4Zjc0MzctMDg0ZWRmMzM3YjFlNjktMjYwMzEwNTEtMjA3MzYwMC0xOGMzZDE0YjhmOGQxMg)

華盛証券：較富途描述清晰，但仍需時1個工作天。分提款申請時間、預計券商處理完成時間和預計銀行到帳時間3項。如客戶在工作天中午12時前提出出金，下一個工作天下午4時後才收款；如提出申請是工作天中午12時後，則要延至次兩個工作天下午4時後才收款。(來源：https://www.vbkr.com/help/topic2-withdrawal-process-guide)

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